Яценюк: Путин уже получил украинский рынок электроэнергии, теперь посягает на газовый

По словам экс-премьера, вслед за энергорынком Украины президент РФ намерен получить и газовый рынок

Президент России Владимир Путин / Фото: AFP

Президент России Владимир Путин уже получил украинский рынок электроэнергии, и теперь украинцы начали кормить российских шахтеров и наполнять российский бюджет. Об этом написал на своей странице в Facebook экс-премьер Арсений Яценюк.

"Путин полностью изменил тактику. Военную операцию заменили на экономическую, энергетическую и политическую операцию по захвату Украины. Путин уже получил украинский рынок электроэнергетики, и украинцы начали кормить российское Интер РАО, российских шахтеров и российский бюджет", – написал он.

Экс-премьер спрогнозировал, что следующим шагом России будет возвращение "Газпрома"на украинский газовый рынок и отказ Украины от Соглашения о свободной торговле с ЕС.

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"Теперь они возвращают специальную дивизию российских войск – "Газпром". Следующим шагом будет восстановление "экономических связей", а по факту – отказ от Соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом ... Это не газ будет со скидкой. Это Украину покупают со скидкой. Не получилось затянуть нас в империю через единое экономическое пространство, теперь тянут по-новому", – считает Яценюк.

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Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

Ранее руководители энергокомпаний обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отметив, что импорт дешевого электричества из РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающей отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности.

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