Пятерка крупнейших компаний потеряла 416,6 млрд долларов за день из-за коронавируса

Пятерка крупнейших технологических гигантов (Amazon, Apple, Alphabet, Facebook, Microsoft) за один день потеряла в стоимости совокупно 416,63 млрд долларов из-за пандемии коронавируса и экономической неопределенности. Об этом сообщают Українські Новини.

Так, 12 марта цена акций Apple упала на 9,88%, Facebook – на 9,30%, Alphabet – на 8,2%, Amazon – на 7,98%, Microsoft – на 9,48%.

Эти пять компаний в прошлом месяце были основными, благодаря которым фондовый индекс компаний с наибольшей капитализацией S&P 500 в прошлом месяце достиг рекордного показателя.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в марте 2020 года отмена громких событий в мире технологий принесла убытков на 1 миллиард долларов.

В тренде Либерализация детского труда в Украине снизит количество заробитчан – эксперты

Также мы рассказывали о том, что компания Facebook временно закрыла три лондонских офиса, где работает более трех тысяч человек, после того, как у одного из сотрудников было подтверждено заражение коронавирусом нового типа. В офисах должны провести полную дезинфекцию.

Президент Владимир Зеленский из-за пандемии коронавируса обратился к украинцам. Глава государства рассказал о том, какие меры будут приняты для защиты граждан от опасной болезни и посоветовал не паниковать и соблюдать рекомендации медиков:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама