Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

Пятерка крупнейших компаний потеряла 416,6 млрд долларов за день из-за коронавируса

14 марта, 06:00

Виктория Подолянец

Пандемия и экономическая неопределенность наносит колоссальные убытки передовым компаниям

Пятерка крупнейших технологических гигантов (Amazon, Apple, Alphabet, Facebook, Microsoft) за один день потеряла в стоимости совокупно 416,63 млрд долларов из-за пандемии коронавируса и экономической неопределенности. Об этом сообщают Українські Новини.

Так, 12 марта цена акций Apple упала на 9,88%, Facebook – на 9,30%, Alphabet – на 8,2%, Amazon – на 7,98%, Microsoft – на 9,48%.

Эти пять компаний в прошлом месяце были основными, благодаря которым фондовый индекс компаний с наибольшей капитализацией S&P 500 в прошлом месяце достиг рекордного показателя.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в марте 2020 года отмена громких событий в мире технологий принесла убытков на 1 миллиард долларов.

В тренде
Либерализация детского труда в Украине снизит количество заробитчан – эксперты

Также мы рассказывали о том, что компания Facebook временно закрыла три лондонских офиса, где работает более трех тысяч человек, после того, как у одного из сотрудников было подтверждено заражение коронавирусом нового типа. В офисах должны провести полную дезинфекцию.

Президент Владимир Зеленский из-за пандемии коронавируса обратился к украинцам. Глава государства рассказал о том, какие меры будут приняты для защиты граждан от опасной болезни и посоветовал не паниковать и соблюдать рекомендации медиков:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

фондовый рынок убытки акции Apple Facebook Microsoft Amazon коронавирус Alphabet

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить больше
В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить большеЭкономика
Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валют
Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валютЭкономика
Повышение пенсий для украинцев: Шмыгаль сделал заявление
Повышение пенсий для украинцев: Шмыгаль сделал заявлениеЭкономика
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку земли
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку землиПолитика
Новый министр финансов Уманский рассказал, какая у него будет зарплата
Новый министр финансов Уманский рассказал, какая у него будет зарплатаПолитика
Индексация пенсий по-новому: когда добавят и сколько
Индексация пенсий по-новому: когда добавят и сколькоЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...