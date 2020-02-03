Везде нужны молодые: как найти работу людям в возрасте

Пенсионеры чаще всего работают в сфере образования и обслуживания

/ Фото: Pixabay

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Сегодня в Украине насчитывается 28,5 млн граждан трудоспособного возраста, из которых официально работают только 12,8 млн человек. Но даже после выхода на пенсию многие продолжают работать либо же ищут различные варианты подработок, ведь размеры пенсий оставляют желать лучшего. Сайт "Сегодня" рассказывает, где чаще всего работают пенсионеры, сколько получают, и как им найти вакансии по душе.

Где работают люди в возрасте

Людей предпенсионного и пенсионного возраста называют поколением бэби-бумеров (54-72 года; название связано связано с всплеском рождаемости после Второй мировой войны). Как правило, есть целые сферы деятельности, где представителей этого поколения почти не встретишь, например, в IT или PR.

Аналитики рекрутингового портала hh.ua|grc, рассказывают, что интересы бэби-бумеров на рынке труда равномерно распределились между сферами науки и образования, обслуживания, искусства, культуры и развлечений.

"Чаще представителей других поколений они отмечали, что работают как домашний персонал (сиделками, персональными водителями, горничными, нянями и т.д.) или вообще затруднились с избранием профессиональных сфер. Кроме того, согласно анализу базы резюме hh.ua|grc, поисковики такого возраста активно интересуются сферами Админ. персонал, Бухгалтерия, Транспорт и Строительство — в них были размещены по 6-8% резюме. Такие профессиональные интересы отличаются от "среднерыночных" — поисковики более молодого возраста больше заинтересованы работать в IT, Продажах, Маркетинге и т.д.", — отмечают аналитики.

В компании ENSOF, разрабатывающей образовательные технологии, отмечают, что на представителей поколения бэби-бумеров есть спрос в тех сферах, где их профессиональные знания и управленческие навыки не потеряли актуальности.

Ранее мы уже рассказывали о том, что одной из тенденций на рынке труда в ближайшее время будет не только гендерное, но и возрастное разнообразие. Ведь люди старших поколений могут многому научить молодых специалистов.

"Как правило, бэби-бумеры интересуются вакансиями управленческого характера (руководитель подразделения, главный бухгалтер) или низкоквалифицированными работами по легким и гибким графиком работы (уборщик, другой вспомогательный персонал)", — рассказывает в комментарии сайту "Сегодня" Игорь Некрасса, HR-директор компании ENSOF.

Валентина Пучка, HR-директор компании ЭДС-ИНЖИНИРИНГ рассказывает, что в Украине ситуация с занятостью людей старшего поколения выглядит удручающей — законодательно они полностью беззащитны перед "мелким ситом" HR-служб как государственных, так и частных компаний.

"Среди интересующих их вакансий преобладает сфера обслуживания: сиделки, сторожа, кондукторы в общественном транспорте, коммунальщики. Достаточно цивилизованно поступают крупные транснациональные корпорации: они дают работу людям предпенсионного и пенсионного возраста в сфере общественного питания, придерживаясь строгих внутренних квот по трудоустройству таких категорий граждан", — говорит Валентина Пучка.

Сколько зарабатывают бэби-бумеры

Аналитики hh.ua|grc отмечают, что если со сферами занятости у представителей старшего поколения есть существенная разница с более молодыми соискателями, то во всех остальных разрезах (пожелания зарплаты, график работы и тип занятости) запросы кандидатов-бэби-бумеров совпадают с общей картиной. Так, абсолютное большинство готовы работать на полную занятость и полный рабочий день.

"При этом почти каждый третий (32%) поисковик из числа бэби-бумеров готовы получать до 10 400 грн. Чуть больше (37%) отмечают в резюме, что ищут работу с зарплатой от 10500 до 20900, еще 16% — от 21 000 до 31 300 грн", — отмечают в компании.

Валентина Пучка добавляет, что, тем не менее, работники старшего поколения в подавляющем большинстве случаев зарабатывают меньше младшего поколения, при этом разница может достигать 30% не в пользу бэби-бумеров.

Как пожилым найти работу

Несмотря на то, что на законодательном уровне запрещено отказывать в трудоустройстве людям из-за их возраста, очень часто даже в объявлениях прямо пишут – требуются сотрудники не старше 40 лет. Все это происходит по целому ряду причин. Часто бэби-бумерам отказывают из-за того, что они не умеют пользоваться новыми технологиями и не всегда хотят этому учиться.

По словам аналитиков hh.ua|grc, работодатели порой опасаются слишком традиционных взглядов, устаревшей системы ценностей и проблем со здоровьем у людей старшего поколения. Тем не менее, эксперты дали несколько советов, которые помогут бэби-бумерам найти работу.

Валентина Пучка отмечает, что людям в возрасте, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда, нужно совершенствовать свои навыки.

"Нужно учиться современным информационным технологиям ­— это одно из самых слабых мест беби-бумеров. Размещать резюме на крупных украинских сайтах по трудоустройству, делая акцент на собственном опыте и достижениях. Постоянно повышать свою квалификацию — сейчас многие промышленные компании нуждаются в специалистах узкого профиля со знанием ПК", — говорит эксперт.

Игорь Некрасса добавляет, что людям старшего поколения нужно перейти от шаблонного мышления о том, что "нужно работать", к поиску своего личного конкурентного преимущества.

"Лично мне трудно закрыть вакансию образовательного направления представителями поколения бэби-бумеров на полный рабочий день. Это вызвано тем, что педагоги имеют другие ценности при строительстве карьеры: стаж, государственные и ведомственные награды, статус работника учреждения. Поэтому при кадровом поиске в компании я стараюсь заинтересовать другими факторами самореализации человека или обратиться к более гибким в плане построения карьеры представителям младших поколений", — делится своим опытом Некрасса.

В hh.ua|grc также советуют соискателям подтянуть свои навыки, изучить и освоить компьютер, а также правильно научиться подавать свой опыт.

"Нужно правильно подать опыт. За условные 20 лет карьеры человеком было воплощено множество проектов и получены ценные навыки. Однако не стоит перечислять все подряд. Работодателя интересует только опыт, релевантный открытой вакансии". Покажите, что вы "свой" в любом коллективе. На собеседовании важно донести представителю компании, что вы можете взаимодействовать с людьми разного возраста. Будьте мобильны, расширьте поле своих интересов и увлечений", — советуют в компании.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что украинцев могут обязать откладывать на вторую пенсию. Подробности – в сюжете.

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