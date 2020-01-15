Фонд соцстрахования рассказал, сколько украинцев работают официально

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В 2019 году количество граждан, которые перечислили взносы в Фонд социального страхования, достигло 12,5 млн человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда соцстрахования, сообщает Эспрессо.

В Фонде отметили, что все украинцы, которые трудоустроены официально и работают по гражданско-правовым договорам или зарегистрированы как самозанятые лица или физические лица-предприниматели (ФОП), являются плательщиками взносов в фонд.

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"Поэтому в случае наступления страхового случая, в том числе потери работы или временной потери трудоспособности, беременности, такие люди имеют право на получение компенсации, выплачиваемой из фонда", – отметили в пресс-службе.

И добавили: в целом на протяжении 2019 года помощь и страховые выплаты от Фонда получили более 2,6 млн человек.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине легально работает все еще лишь половина украинцев трудоспособного возраста. По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, вторая половина трудоспособных граждан страны или работает в "тени", или находится на заработках за границей. Он подчеркнул, что неформальное трудоустройство означает, что такие люди не защищены трудовым законодательством.

"Сегодня только 12,8 миллиона из 28,5 миллиона украинцев трудоспособного возраста работают легально. Половина из нас трудоспособного возраста или работает в другой стране, или работает неформально", – сказал Милованов.

Напомним, Милованов дал эксклюзивное интервью телеканалу "Украина 24", главной темой которого стал новый закон "О труде", проект которого уже подан в Верховную Раду.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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