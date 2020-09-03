Рада перекраивает госбюджет-2020: у льготников заберут – Укравтодору отдадут

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении новых изменений в госбюджет на 2020 год, касающийся автомобильных дорог и восстановления аварийных мостов. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады

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Законопроект предусматривает изменить отдельные показатели госбюджета, в частности:

Укравтодор получит дополнительные 2 млрд 159 млн 558 тыс. грн на улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования государственного значения, строительство, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и мостовых переходов по девяти новым бюджетным программам;

Министерство внутренних дел получит еще 750 млн грн;

Всем облгосадминистрациям по общему фонду в целом выделят 243 млн 748,9 тыс. грн (расходы потребления, из них на оплату труда – почти 200 млн) по бюджетным программам на осуществление исполнительной власти;

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Минюст получит по общему фонду на 117 млн 300 тыс. грн (расходы потребления) по бюджетной программе "Выполнение наказаний учреждениями и органами Государственной уголовно-исполнительной службы Украины";

Госбюро расследований получит 68,6 млн грн (расходы развития);

В тренде Новый глава НБУ Шевченко получил почти полмиллиона за месяц

Минэнерго получит дополнительные 9,8 млн грн (расходы потребления, из них на оплату труда – на 8 млн)

Чтобы покрыть эти расходы:

будут увеличены доходы госбюджета на 750 млн грн (в т.ч. по общему фонду – на 375 млн грн, по специальному фонду – на 375 млн грн);

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уменьшены расходы госбюджета – на 2 млрд 159 млн 558 тыс. грн по выплате льгот и жилищных субсидий на оплату ЖКУ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме

Кроме того, на 9,8 млн грн урежут бюджет Минохраны окружающей среды и природных ресурсов.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада поддержала изменения в госбюджет-2020, которым предусматривалось создание фонда борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд грн. Средства планировалось потратить на выплаты врачам, закупку медицинского оборудования и на поддержку граждан, которые из-за карантина потеряли работу.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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