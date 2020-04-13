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Верховная Рада поддержала изменения в госбюджет-2020

13 апреля, 14:59

Виктория Подолянец

Правки в госбюджет предусматривают создание фонда борьбы с коронавирусом

Верховная Рада, которая 30 марта провалила голосование за внесение изменений в госбюджет, одобрила разработанный правительством законопроект 3279-Д.

Парламент поддержал инициативу Кабмина 249 голосами.

Напомним, проект изменений в госбюджет-2020 предусматривает создание фонда борьбы с коронавирусом в размере 66 миллиардов гривен. Средства планировалось потратить на выплаты врачам, закупку медицинского оборудования и на поддержку граждан, которые из-за карантина потеряли работу.

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Также в этом фонде должны были быть предусмотрены средства для предоставления денежной помощи семьям врачей, умерших от инфицирования коронавирусом.

Кроме того, изменениями в госбюджет предусматривалось выделить 30 миллиардов гривен на индексацию пенсий и выплаты пенсионерам помощи в размере одной тысячи гривен.

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Напомним, комитет Верховной Рады утвердил проект изменений в государственный бюджет на 2020 год.

Кабинет министров предложил парламенту внести изменения в госбюджет-2020 в связи с обновлением макроэкономического прогноза из-за начала коронавирусного кризиса.

Согласно обновленному прогнозу, уровень инфляции вырастет до 11,6% с ожидавшихся 8,7%, а ВВП Украины в годовом выражении упадет на 4,8% с ранее прогнозированных "минус" 3,9%.

Кроме того, прогноз средней зарплаты упал до 10 706 грн с 11 тысяч гривен. Уровень безработицы остался без изменений – на уровне 9,4%.

Все подробности в спецтеме Заседание Рады в карантин

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Верховная Рада

Источник: Сегодня

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