Рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс для бюджета-2020

/ Фото: НБУ

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу законопроект № 2144 о внесении изменений в Бюджетный кодекс. Этот законопроект системно связан с проектом закона о государственном бюджете на 2020 год. "За" проголосовали 264 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекту закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год", – говорится в пояснительной записке к документы.

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Предполагается, что реализация законопроекта улучшит администрирование платежей и обеспечит наполнение бюджетов всех уровней.

Напомним, что проект госбюджета-2020 будет серьезно изменен ко второму чтению. Об этом заявляла министр финансов Оксана Маркарова, представляя документ. Первоначальный вариант сметы предусматривает доходы в сумме 1079,5 млрд грн, в том числе общего фонда – 962,7 млрд грн, расходы – в сумме 1170 млрд грн. Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга – 145,2 млрд грн, погашение государственного долга – 292,9 млрд грн.

Ранее депутаты внесли предложения к бюджету-2020 почти на 2 трлн гривен. Все правки рассмотрел профильный комитет, но большинство идей оказались нереалистичными.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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