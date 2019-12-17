Раде предложили вдвое повысить минимальную пенсию: подробности

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Верховной Раде предлагают в 2020 году вдвое повысить размер минимальной пенсии в Украине. Такая инициатива содержится в законопроекте № 2575, который зарегистрирован в парламенте.

Как отмечают авторы документа в пояснительной записке, нынешние правила расчета минимальной пенсии не соответствуют потребностям украинцев, которые утратили трудоспособность, и нарушают конституционное право пожилых граждан на достаточный жизненный уровень.

"Законопроектом предусмотрено увеличить минимальную пенсию до размера двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. ...Следует обратить внимание, что минимальная пенсия с 1 июля 2019 в Украине выросла всего на 67 гривен и составила 1564 гривни, а с 1 декабря 2019 ее размер равен 1638 гривни. Такой уровень пенсии не может удовлетворить реальную потребность пожилого возраста в лекарствах, еде, оплате коммунальных услуг", – говорится в пояснительной записке.

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Авторы документа напоминают, что с 1 января 2020 прожиточный минимума для лиц, утративших трудоспособность, будет по-прежнему равен 1638 гривням в месяц, а минимальная заработная плата составит 4723 гривни.

"Поэтому предлагается увеличение минимальной пенсии по возрасту на уровне 3276 гривен, если брать расчетный размер 1638 гривен", - говорится в пояснительной записке.

Как известно, сейчас минимальную пенсию получают в Украине более 600 тысяч человек. Это 5% от общего количества пенсионеров. Однако пенсионерам со стажем более 35 лет (у мужчин) и 30 лет (у женщин), которые получают пенсию менее 2000 гривен, с 1 июля полагается доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до 2000 гривен.

Напомним, ранее также сообщалось, что украинцев ждет реформа прожиточного минимума. Так, Кабинет министров Украины сделал первый шаг к повышению прожиточного минимума до "реального" уровня, одобрив законопроект на эту тему. В частности, правительство предлагает отвязать от прожиточного минимума размер должностных окладов бюджетников и др., а также размер штрафов за административные и уголовные правонарушения, пени и еще многих выплат. Если такое решение будет принято, привязанными к размеру прожиточного минимума останутся только социальные выплаты и доплаты.

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