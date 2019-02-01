Ради пополнения резервов: НБУ озвучил планы по покупке валюты
Планы регулятора озвучены на первые два квартала 2019 года
Национальный банк Украины (НБУ) планирует покупать по 15 млн долларов в день на межбанковском валютном рынке для наращивания международных резервов, сообщила пресс-служба регулятора в четверг, 31 января.
Речь идет о планах Нацбанка на I–II кварталы 2019 года.
"Покупка 15 млн долл. США в день не будет существенно влиять на ситуацию на межбанковском рынке", – добавили в НБУ.
Центробанк также пояснил, что в прошлом году общие объемы торгов на межбанке выросли на 38% до 117 млрд долларов, а объемы интервенций по покупке и продаже валюты составляли всего 5 млрд долларов.
"Поэтому влияние Национального банка на формирование курса является минимальным", – сказано в сообщении.
При этом в НБУ уточнили, что в зависимости от ситуации на рынке интервенции Нацбанка по покупке валюты могут быть меньше или вообще не происходить.
Напомним, по итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,8 млрд долларов.
НБУ также сообщал, что платежный баланс страны 2018 года сведен с профицитом 2,9 млрд долларов, что обусловило рост международных резервов.
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