Расходы на Минспорта в 2019 году могут вырасти на 10%: проект бюджета

200 млн грн из бюджета могут выделить на строительство или реконструкцию объектов спортивной инфраструктуры

Проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает увеличение на 283 млн грн, или на 10%, расходов на Министерство молодежи и спорта по сравнению с 2018 годом. Данные параметры госфинансирования закреплены в проекте государственного бюджета Украины на 2019 год, который обнародован на сайте Верховной Рады.

Согласно проекту госбюджета, на 2019 год предусматривается выделение на Минспорта 3 млрд 89 млн грн (в 2018 году – 2 млрд 806 млн грн).

В частности, на руководство и управление в сфере молодежи и спорта предлагается выделить 70,7 млн грн, на развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта – 1,7 млрд грн, на подготовку и участие национальных сборных команд Украины в международных соревнованиях, которые проводят Международный, Европейский олимпийские комитеты, включая Олимпийские игры, и Всемирные игры, – 133,4 млн грн.

Кроме того, на развитие спорта среди лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивную реабилитацию предлагается выделить 752,5 млн грн, на подготовку и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх – 142,5 млн грн.

Также предполагается выделение 200 млн грн субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на создание новых, ремонт существующих объектов спортивной инфраструктуры и завершение начатых в предыдущем периоде работ по строительству и реконструкции Дворцов спорта.

Напомним, рост украинской экономики в 2019 году в проекте бюджета предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.

Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. Проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%.

Вырастут в 2019 году и социальные стандарты – минимальная зарплата и пенсии.