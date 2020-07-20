Разумков сравнил коронакризис с последствиями Второй мировой войны

Кризис, к которому привела пандемия коронавируса и который уже ударил по ВВП Украины, еще не закончился. Об этом рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сравнив сложившуюся глобальную экономическую ситуацию с проблемами, которые возникли после Второй мировой войны.

"Экономический кризис, с которым мы столкнулись в мире... Я думаю, его можно сравнить только с экономическими проблемами, которые мы видели после Второй мировой войны. И, к сожалению, сегодня говорить, что мы прошли худшую точку, я думаю, тоже пока рано", – сказал Разумков.

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Он отметил, что Украине пока рано говорить о серьезном экономическом росте, однако есть и положительные тенденции.

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"Украина должна находить возможности, ключевые точки роста, которые мы можем использовать. У нас, я уверен, есть отрасли, которые нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства и привлечении дополнительных инвестиций. Это позволит двигаться и находить точки роста для украинской экономики. Если мы говорим о выполнении бюджета, то за последние 1,5-2 месяца мы видим положительный тренд. Если до июня выполнения бюджета было, если я не ошибаюсь, где-то 88%, то сейчас мы видим 92%", – добавил он.

Напомним, ранее МВФ ухудшил экономический прогноз для Украины на 2020 год с "минус" 7,7% до "минус" 8,2%. При этом ЕБРР недавно допустил V-образный сценарий для украинской экономики. Этот сценарий предусматривает быстрое восстановление экономики в 2021-м на 5% после спада в 2020 году на 4,5%.

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