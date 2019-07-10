Развитие альтернативной энергетики в Украине оказалось под угрозой

Зеленый тариф был установлен для стимулирования развития альтернативной энергетики в Украине

Развитие альтернативной энергетики оказалось под угрозой. Компании, которые производят зеленые киловатты, могут не получить часть денег за свою электроэнергию. Окружной админсуд Киева остановил действие тарифов для Укрэнерго. Это госпредприятие должно компенсировать часть стоимости зеленых киловатт.

"Это несет очень серьезные риски для функционирования энергосистемы", – говорит Всеволод Ковальчук, председатель НЭК "Укрэнерго".

Один из рисков – невозможно полностью рассчитываться с производителями зеленой энергии. В новом энергорынкае разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и зеленым тарифом, установленным для производителей электроэнергии из возобновляемых источников, должно компенсировать "Укрэнерго". Средства для этого заложены в ее тариф на передачу тока. В компании уже посчитали, сколько денег могут задолжать за 3 месяца – порядка 6,2 млрд грн.

Зеленый тариф был установлен для стимулирования развития альтернативной энергетики в Украине. Сейчас украинские станции, работающие от энергии солнца, ветра и биотоплива производят около 2% от всей отечественной электроэнергии. К 2035 году, согласно энергетической стратегии Украины, эта доля должна составлять 25% от всей производимой электроэнергии. Решение суда, уверены эксперты, ставит план развития отрасли под угрозу.

"К сожалению, мы уже имеем фидбэк от инвесторов, они будут откладывать все решения по переговорам, которые уже прошли", – говорит Александр Дяченко, заместитель председателя Украинской водородного совета.

К концу следующего года запланирован прирост мощностей ветровых поколений почти вдвое. Компании уже строят ветряные мельницы.

"Если мы сегодня начнем тормозить финансирование за счет зеленого тарифа, компании будут нести огромные потери", – говорит Андрей Конеченков, глава Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Развитие зеленой генерации должен поддерживать энергетический баланс страны. По данным "Энергоатома", уже через 10 лет энергоблоки придется выводить из эксплуатации. Если не строить новые, в том числе альтернативные мощности, Украина будет покупать киловатты из-за рубежа. Отмена тарифов "Укрэнерго" заблокирует поступление инвестиций, а затем и строительство этих мощностей.

"Это имидж Украины, когда мы показываем себя как ненадежного партнера, который не может стабильно обеспечить развитие отраслей в стране и безопасность вложенных инвестиций в своем государстве", – говорит Елена Колтик, директор по развитию Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

Нацрегулятор и "Укрэнерго" подали жалобы на решение суда. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг тем временем готовит новое постановление. Если его примут, Укрэнерго сможет рассчитываться с зелеными поколениями с 1 августа.

Напомним, а Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины выразили полную поддержку НКРЭКУ.

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