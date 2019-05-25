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Реформа энергорынка в Украине — под пристальным вниманием Евросоюза

25 мая, 06:18

Среди европейских государств, которые провели энергореформу, – Италия


Реформа энергорынка в Украине оказалась под пристальным вниманием Евросоюза. Во время энергетического саммита Евро электрик во Флоренции и еврочиновники, и эксперты говорили о важности скорейшего реформирования украинского энергорынка.

Среди европейских государств, которые провели энергореформу, – Италия. Местные жители получили возможность выбирать поставщика электроэнергии, который предложит самую низкую цену на киловатты и лучшее качество услуг.

Такие же изменения произойдут и в Украине, где продолжается реформирование энергорынка. За тем, чтобы с первого июля вовремя заработал новый рынок электроэнергии, следят еврочиновники.

"Реформа энергорынка в Украине в значительной мере продвигается при содействии Еврокомиссии и Секретариата энергетического сообщества. Мы надеемся, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе и будет достигнута полная поддержка и принятия реформы и имплементация всех требований для нового рынка в будущем", – заявил директор по энергетической политике DG Energy Европейской комиссии Меган Ричардс

Вопросы реализации энергореформы поднимали на круглом столе, который состоялся во Флоренции во время энергетического саммита Евроелектрик. Участники встречи считают, что благодаря созданию прозрачного энергорынка в Украину придут многомиллиардные инвестиции.

Эксперты утверждают, что инвестиции в первую очередь должны пойти на обновление сетей передачи электроэнергии. Большинство из них уже отработали свое, что является главной причиной частых аварийных ситуаций. Учитывая и это реформу надо проводить без задержек.

Новый рынок электроэнергии должен заработать с первого июля и большинство необходимых для его старта документов уже приняты. Эффект от реформы почувствует каждый украинец.

Для Украины проведение реформы — не только обязательства перед ЕС или гарантия получения 500 000 000 евро финансовой помощи. Но и шаг к Объединение с энергосистемой ЕС для повышения энергобезопасности Украины.

Ранее заместитель директора Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская назвала необходимым введение новой модели оптового рынка электроэнергии в запланированный срок – с 1 июля.

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Тег ЕС, Европа, электроэнергия, реформа, Украина, энергорынок

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