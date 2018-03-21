Реформы-2018: 35 экономических законопроектов, которые предложил Кабмин

Сегодня, 08:06

Сайт "Сегодня" публикует список законопроектов, которые должны ускорить рост экономики минимум вдвое 

Фото: Кабинет министров Украины
Фото: Кабинет министров Украины

В последний день января премьер-министр Владимир Гройсман представил на заседании Кабмина план реформ на 2018 год – 35 законопроектов, которые должны ускорить рост украинской экономики и улучшить позиции Украины в рейтинге Всемирного банка "Doing Business".

Напомним, по итогам 2017 года рост экономики Украины (ВВП) составил 2,1%. На 2018-й заложен план в 3,4%. Однако западные финансовые партнеры считают такие темпы недостаточными. В 2017 году средний рост ВВП стран ЕС составил 2,5%, и экономики европейских стран находятся на подъеме. Чтобы не увеличить отставание, Украине нужны гораздо более высокие результаты, чем показывает Европа и чем Украина показывает сейчас.

Кабмин прогнозирует, что принятие экономического пакета законов обеспечит рост украинской экономики на 5-7% уже в нынешнем году. Для этого парламент должен проголосовать за них до июля – в течение восьмой сессии Верховной Рады. "Если у нас была осень реформ (в 2017 году, – Ред.), то теперь нас должны ожидать весна и лето реформ", – обозначил задачу Владимир Гройсман.

Сайт "Сегодня" публикует перечень законопроектов, которые включены в экономический пакет реформ 2018 года. Они скомпонованы по шести направлениям, которые одновременно являются и целями реформ: защита бизнеса, дерегуляция и улучшение бизнес-климата, облегчение доступа к финансированию, прозрачный доступ к государственным ресурсам, поощрение инвестиций.

Ключевыми, по мнению правительства, являются законопроекты о создании Службы финансовых расследований и института бизнес-омбудсмена, о защите прав бизнеса и упрощении работы предпринимателей в разных сферах, о доступе к финансам и инвестициям, а также ряд других.

Ряд экспертов сомневаются, что экономический пакет законов удастся принять в сроки, обозначенные правительством. Уж слишком медленно они "двигаются" по парламенту. Одна из причин этого – затронутые бизнес-интересы различных групп, из-за чего во время голосования законопроекты могут попросту не набрать необходимого количества голосов.   

Большинство законопроектов уже поданы в Верховную Раду (активные ссылки в таблице), причем некоторые – еще несколько лет назад. На сегодняшний день приняты из них только три: "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", "Об упрощении некоторых аспектов нефтегазовой отрасли", "О создании и ведении Кредитного реестра Нацбанка".

Сред тех, что были поданы в парламент, проголосованы хотя бы в первом чтении единицы. Большинство находятся "на ознакомлении". Некоторые не были приняты (например, "Об особенностях управления госбанками"), сняты с рассмотрения (например, "О повышении эффективности процедур банкротства") или возвращены на доработку. Законопроект "Об улучшении инвестиционного климата" 20 марта был отозван самим правительством.

 

Захист бізнесу

1

4591

Проект Закону про Установу бізнес-омбудсмена

 

2

7326

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій посадових осіб суб'єктів владних повноважень при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

3

7373

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів

4

7473

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

5

4776

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій із ввезення на митну територію України товарів уповноваженими економічними операторами

6

7010

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України

7

7302

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи екологічного та радіологічного контролю у пунктах пропуску

8

7303

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо реформування системи екологічного та радіологічного контролю у пунктах пропуску

9

 

Створення СФР (служби фінансових розслідувань), або Національного бюро фінансової безпеки

 

Дерегуляція та поліпшення бізнес-клімату

10

4666

Проект Закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю

11

6540

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні

12

4650

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про правонаступництво України" щодо скасування дії актів СРСР на території України

13

3096-д

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі

14

7497

Проект Закону про детінізацію ринку металургійної сировини (про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо операцій з металобрухтом)

15

7034

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

16

7035

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

17

7365

Проект Закону "На захист українських експортерів!" (про внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність")

18

 

Валютний контроль (НБУ)

19

 

Дерегуляція РРО (реєстраторів торгівельних операцій)

 

Полегшення доступу до фінансування

20

7055

Проект Закону про ринки капіталу та регульовані ринки

21

6141

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій

22

7114-д

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків

23

6027-д

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування

24

3132-д

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності процедур банкрутства

25

7180

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей управління державними банками

26

 

Кредитування МСБ

 

Прозорий доступ до державних ресурсів

27

 

Концесії

28

 

Протидія зловживанням у держзакупівлях

29

 

Оренда держмайна через ProZorro.Продажі

 

Заохочення інновацій

30

2554а-д

Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки

31

2555а-д

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки

32

7466

Проект Закону про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав

33

7270

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання переказу коштів

34

 

Підтримка інновацій та стартапів

35

 

Венчурний капітал

Напомним, Верховный представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини на днях рассказала, чего в ЕС ждут от Украины.
бизнес, Кабмин, инвестиции, налоги, законопроекты , реформы-2018, весна реформ, экономические реформы

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Автор:

Александра Романюк

Источник:

"Сегодня"

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