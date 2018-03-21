Реформы-2018: 35 экономических законопроектов, которые предложил Кабмин

В последний день января премьер-министр Владимир Гройсман представил на заседании Кабмина план реформ на 2018 год – 35 законопроектов, которые должны ускорить рост украинской экономики и улучшить позиции Украины в рейтинге Всемирного банка "Doing Business".

Напомним, по итогам 2017 года рост экономики Украины (ВВП) составил 2,1%. На 2018-й заложен план в 3,4%. Однако западные финансовые партнеры считают такие темпы недостаточными. В 2017 году средний рост ВВП стран ЕС составил 2,5%, и экономики европейских стран находятся на подъеме. Чтобы не увеличить отставание, Украине нужны гораздо более высокие результаты, чем показывает Европа и чем Украина показывает сейчас.

Кабмин прогнозирует, что принятие экономического пакета законов обеспечит рост украинской экономики на 5-7% уже в нынешнем году. Для этого парламент должен проголосовать за них до июля – в течение восьмой сессии Верховной Рады. "Если у нас была осень реформ (в 2017 году, – Ред.), то теперь нас должны ожидать весна и лето реформ", – обозначил задачу Владимир Гройсман.

Сайт "Сегодня" публикует перечень законопроектов, которые включены в экономический пакет реформ 2018 года. Они скомпонованы по шести направлениям, которые одновременно являются и целями реформ: защита бизнеса, дерегуляция и улучшение бизнес-климата, облегчение доступа к финансированию, прозрачный доступ к государственным ресурсам, поощрение инвестиций.

Ключевыми, по мнению правительства, являются законопроекты о создании Службы финансовых расследований и института бизнес-омбудсмена, о защите прав бизнеса и упрощении работы предпринимателей в разных сферах, о доступе к финансам и инвестициям, а также ряд других.

Ряд экспертов сомневаются, что экономический пакет законов удастся принять в сроки, обозначенные правительством. Уж слишком медленно они "двигаются" по парламенту. Одна из причин этого – затронутые бизнес-интересы различных групп, из-за чего во время голосования законопроекты могут попросту не набрать необходимого количества голосов.

Большинство законопроектов уже поданы в Верховную Раду (активные ссылки в таблице), причем некоторые – еще несколько лет назад. На сегодняшний день приняты из них только три: "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", "Об упрощении некоторых аспектов нефтегазовой отрасли", "О создании и ведении Кредитного реестра Нацбанка".

Сред тех, что были поданы в парламент, проголосованы хотя бы в первом чтении единицы. Большинство находятся "на ознакомлении". Некоторые не были приняты (например, "Об особенностях управления госбанками"), сняты с рассмотрения (например, "О повышении эффективности процедур банкротства") или возвращены на доработку. Законопроект "Об улучшении инвестиционного климата" 20 марта был отозван самим правительством.

Напомним, Верховный представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини на днях рассказала, чего в ЕС ждут от Украины.