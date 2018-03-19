Могерини объяснила, чего в ЕС ждут от Украины

В Евросоюзе видят, что в Украине проводится ряд реформ, но ожидают большей решимости в продолжении работы, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Об этом высокий представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила 19 марта на пресс-конференции после завершения заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел.

"Мы обсудили нашу поддержку процесса реформ в Украине. Мы признаем, что было принято несколько реформ, особенно в конце прошлого года, которые были очень кстати. Это реформа в энергетическом секторе, пенсионная реформа, несколько других. Но есть и другие сферы, где работа была сделана, но мы хотели бы видеть больше решимости", – рассказала Могерини.

При этом она отметила, что в ЕС "также известно, что поощрять к проведению реформ – это одно дело, проводить реформы – другое".

"Это еще сложнее, особенно в стране, которая имеет конфликт на своей территории и вступает в избирательный этап. Нам это очень хорошо известно. Но мы выразили – и я это сделала лично очень открыто, – ожидание президенту и премьер-министру Украины, что особенно должна продолжаться антикоррупционная работа с образованием Высшего антикоррупционного суда, с отменой необходимости для антикоррупционных активистов заполнять электронные декларации", – объяснила Могерини.

По словам Могерини, также есть "другие шаги", которые, по мнению ЕС, необходимы, чтобы "консолидировать реформы, которые нужны не ЕС, но украинским гражданам".

"Это также является инвестициями в украинскую устойчивость по отношению к конфликту на Востоке", – подчеркнула высокий представитель Евросоюза.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин, в свою очередь, назвал три главных ожидания Украины от ЕС. В частности, Киев надеется на продление санкций до тех пор, пока Россия не покинет территорию Украины.

Ранее Павел Климкин заявил, что Европейский Союз должен ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который сейчас занимается продвижением интересов президента РФ Владимира Путина во всем митре.