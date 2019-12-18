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Рекордно низкий курс покупки доллара заметили в Борисполе: фото

18 декабря, 13:48

Пользователь Facebook заметил в аэропорту обменник, который продает валюту по рекордно низкому курсу

Фото: Божена Икалюк/Facebook

Фото: Божена Икалюк/Facebook

Рекордно низкий курс покупки доллара заметили в аэропорту в Борисполе. Пользователь Facebook Александр Гончаров опубликовал фото из бориспольского аэропорта.

На фотографии заметно, что обменник в зале ожидания предлагает за 1 доллар 19,3 грн, евро покупают по 21,1 грн за единицу, фунт – 23,3 грн.

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"А люди тысячами меняют... Маржа в обменнике аэропорта "Борисполь": $ – 4 грн, € – 5 грн, £ – 7 грн", – прокомментировал фотофакт Гончаров.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что курс доллара в Украине 17 декабря пошел на новый антирекорд.

При этом в НБУ ранее назвали причины падения курса доллара. "Сегодня фундаментальные факторы обусловливают избыточное предложение валюты на украинском рынке. При таких условиях укрепление гривни – это естественный процесс", – сказал заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.
Он напомнил, что в минувшем году Нацбанк выкупил около 1,4 млрд долларов, в 2017-м – около 1,3 млрд долларов, тогда как с начала этого года – уже более 5 млрд долларов, а суммарная покупка нерезидентами облигаций внутреннего госзайма в этом году составила около 3,7 млрд долларов.

Напомним, новости "Сегодня" выяснили, будет ли стабильным курс гривни и выгодно ли скупать доллары. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

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доллар валюта курс обменники аэропорт Борисполь евро

Источник: Сегодня

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