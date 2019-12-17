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Курс доллара в Украине пошел на новый антирекорд

17 декабря, 16:18

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 18 декабря

/ Фото: НБУ

На среду, 18 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

17.1218.12Изменение
1 доллар США23,49 грн23,47 грн- 0,02

Таким образом, по сравнению со значениями 17 декабря курс доллара упал еще на две копейки после снижения на копейку в предыдущий банковский день. Курс доллара опустился еще ниже психологической отметки в 24 гривни и обновил уровень рекорда с начала 2016 года. Последний раз доллар стоил дешевле 13 января 2016 года – 23,26 гривни за доллар.

За неделю – с 11 по 18 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 22 копейки. При этом в НБУ ранее назвали причины падения курса доллара.

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Напомним, новости "Сегодня" выяснили, будет ли стабильным курс гривни и выгодно ли скупать доллары. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

Кроме того, эксперт рассказал сайту "Сегодня", что будет с курсом доллара в 2020 году и какие факторы будут влиять на курс гривни.

Подробнее о феномене гривни читайте на сайте "Сегодня" – О спросе на доллары, финансовых "пирамидах" и реформах: интервью с замглавы НБУ

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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