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Рекордные цены на помидоры в Украине начали падать

26 июня, 15:28

Томаты все равно пока что стоят дороже, чем в прошлом году

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Цены на помидоры, которые заметно повышались в течение двух недель, начали падать. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного информационно-аналитическим центром "Инфо-Шувар".

Сегодня, 26 июня, красный томат оптом предлагается по 23-28 гривен, а розовый – по 25-30 гривен за килограмм. По сравнению с прошлой неделей цены упали почти на 20%, подсчитали аналитики. При этом в южных областях помидоры продают еще дешевле – по 18-23 гривни за кило. Цены в рознице обычно снижаются по прошествии недели-двух после снижения оптовых расценок.

"Снизить цены удалось за счет увеличения предложения помидоров всех видов по всей территории Украины", - комментируют специалисты.

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Впрочем, даже после этого снижения цены на помидоры все равно остаются рекордно высокими для второй половины июня. Для сравнения, в тот же период в 2017 и 2018 годах стоимость помидоров была вдвое ниже.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выясняли, что происходит с ценами на ягоды в Украине и когда они упадут.


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Тег цены, томаты, помидоры, цены на продукты, цены на овощи, оптовые цены

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