В Украине подорожали помидоры: аналитики сравнили цены

Эксперты сообщили, на сколько повысились цены на томаты за неделю и за год

Фото: Pixabay

На фоне установившейся в Украине жары крупные тепличные комбинаты повысили отпускные цены на помидоры до 28-30 грн за килограмм, что в среднем на 26% дороже, чем неделей ранее. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

При этом, по их данным, помидоры из пленочных теплиц поступают в продажу по 23-25 грн за килограмм – за неделю они подорожали в 1,5 раза.

Эксперты добавили, что предложение тепличных томатов резко сократилось вследствие жаркой погоды, а из-за прохладного начала лета уборка грунтовых помидоров задерживается.

"Сегодня продажи томата из пленочных теплиц в Украине ведутся практически в два раза дороже, чем в аналогичном периоде прошлого года, цена на тепличную продукцию сегодня в среднем в 1,7 раза выше, чем год назад", – говорится в сообщении.

В свою очередь продавцы отметили, что, несмотря на подорожание продукции, темпы сбыта остаются достаточно высокими.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в конце мая на территорию Украины не пропустили партию зараженных помидоров из Турции весом 22 тонны.

В июне журналисты "Сегодня" проверили, как идет торговля на стихийных рынках:

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