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Ревизоры МВФ приедут в Украину: Маркарова рассказала о ходе переговоров

22 октября, 14:24

Миссия фонда и украинские власти будут работать над новой программой

Оксана Маркарова

Оксана Маркарова / Фото: Кабинет министров Украины

Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе финансирования и рассчитывает достаточно быстро заключить соглашение. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"У нас очень хорошо проходят переговоры с Международным валютным фондом, достаточно быстро проходит в этот раз обсуждение программы. Мы обсуждаем долгосрочную программу. Миссия в ближайшее время прибудет в Киев, и мы сможем дообсудить некоторые технические и другие вопросы. Поэтому положительно оцениваю [переговоры] и надеюсь, что этот процесс приведет нас скоро к результату", – цитирует Маркарову УНН.

По ее словам, новый меморандум обязательно будет содержать пункты, касающиеся реформ в Украине. При этом Маркарова добавила, что предоставленный МВФ кредит поможет Украине также открыть финансирование и Всемирного банка, и от Евросоюза.

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Как известно, миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем сказано, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится.

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Как уже прогнозировали в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу МВФ в 2019 году, "очень высокая".

При этом премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что в отношениях Украины и МВФ главное сейчас – это не деньги:

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