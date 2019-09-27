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Сегодня, 27 сентября, Украину покидает миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом, начавшая работу в Киеве 12 сентября. Об этом говорится в официальном заявлении миссии по итогам визита в Украину.

МВФ продолжит дискуссию с Украиной о новой трехлетней программе EFF в ближайшие недели, отметили специалисты миссиию

"Обсуждение новой программы продолжится в ближайшие недели", – заявил Рон ван Роден.

Он добавил, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой программы, особенно о фискальной и денежной кредитной политике, а также о ключевых шагах реформ.

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"Она (миссия. – Ред.) также подчеркнула важность независимости Национального банка и обеспечения финансовой стабильности, а также необходимости приложить все усилия, чтобы минимизировать фискальные издержки связанные с докапитализацией банков," - сказал глава миссии.

Накануне вечером, 26 сентября, миссия МВФ провела финальную встречу с руководством Национального банка Украины (НБУ).

В тренде МВФ и Украина продолжат спорить о новой программе

"Exit meeting done. О чем в итоге будет болеть голова у команды МВФ в Вашингтоне? Как минимум, о прекращении давления на реформаторов и сохранении финстабильности, которая зависит от течения ряда судебных процессов в Украине и не только", – написал глава НБУ Яков Смолий в Twitter.

Председатель Нацбанка таким образом упомянул обнародованные СМИ причины, по которым миссия МВФ не будет рекомендовать новую программукредитования для Украины. Анонимные источники сообщали, что украинским властям не удалось достичь договоренности о новой программе МВФ из-за ситуации вокруг ПриватБанка, возможной смены руководства Национального банка и вопросов реалистичности показателей проекта госбюджета на 2020 год.

Напомним, по данным СМИ, Киев и МВФ вели переговоры о возможности нового кредитования Украины в размере до 5 млрд долларов по программе расширенного финансирования EFF. При этом министр финансов Оксана Маркарова также заявляла о том, что новая программа может стать последней, так как в дальнейшем наша страна сможет обходиться без поддержки МВФ.

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Предыдущая миссия МВФ работала в Украине в мае 2019 года, однако уехала ни с чем. Тогда представители фонда решили дождаться результатов парламентских выборов в Украине и назначения нового Кабинета министров.

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