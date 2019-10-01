Рокировка в переговорах: что значит для Украины "газовое" назначение в Берлине

/ Фото: Укртрансгаз

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Канцлер Германии Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее уполномоченным правительства ФРГ по вопросам транзита газа через Украину. При этом судьба самого транзита голубого топлива из России с 2020 года остается под вопросом.

Такое действие свидетельствует о неуверенности Берлина в вопросе транспортировки голубого топлива. Таким мнением в комментарии сайту "Сегодня" поделился директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Это значит, что Германия чувствует значительные риски для себя – и политические, и экономические – в связи с возможными проблемами остановки транзита газа по территориий Украины. Также – из-за задержки строительства проекта газопровода "Северный поток – 2". Это значит, что не все идет так хорошо, как раньше планировало правительство", – сказал эксперт.

По его словам, Германия опасается нарушения условий экспортных контрактов с "Газпромом" и роста цен на природный газ в Европе.

"Это было бы очень нежелательно для немецкой власти, – отмечает он. – Думаю, они планируют договориться с Украиной и Россией, чтобы транзит по территории Украины все же продолжался. Первая главная задача немецкой власти – строительство Nord Stream 2 и вторая задача – это продолжение транзита украинского газа".

Напомним, контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" на транзит газа был заключен в 2009 году и истекает в конце этого года. Сейчас стороны находятся в переговорном процессе относительно сотрудничества после 1 января 2020 года. Так, 19 сентября состоялся третий раунд газовых переговоровв формате Украина – Россия – Еврокомиссия. Первый раунд прошел еще 17 июля 2018 года, а второй – 21 января 2019 года.

По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, Киев и Москва согласились с тем, что будущий контракт должен основываться на европейских правилах. В свою очередь в "Нафтогазе" сообщили, что "Газпром" впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года, если Украина в полной мере внедрит их до конца 2019-го. А министр энергетики России Александр Новак подчеркнул, что Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транзита газа через Украину.

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