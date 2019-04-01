Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Россия, Украина и ЕС обсудят транзит газа: появились детали

Сегодня, 15:06

В Еврокомиссии считают, что новые переговоры состоятся уже в следующем месяце

Фото: AFP
Россия, Украина и ЕС обсудят транзит газа: появились детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/611/549/5c4611549142e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/611/549/5c4611549142e.jpg Экономика В Еврокомиссии считают, что новые переговоры состоятся уже в следующем месяце

Следующая встреча представителей Украины, России и Евросоюза по поводу транзита российского газа в Европу после 2019 года может состояться в мае, сообщили в Еврокомиссии.

"Заместитель председателя сказал, что в мае, возможно, пройдут подобные переговоры, но даты в настоящее время нет", — сказал журналистам представитель ЕК 1 апреля, имея ввиду еврокомиссара по энергетическому союзу Мароша Шефчовича.

В то же время, на вопрос о том, станет нет Шефчович председательствовать на следующей встрече, представитель Еврокомиссии напомнил о том, что тот участвовал в президентских выборах в своей родной Словакии, которые, к слову, проиграл 45-летнему адвокату Зузане Чапутовой.

"Сегодня первый день работы заместителя председателя, поэтому у нас нет никаких деталей. Мы сообщим вам, когда появится соответствующая информация", – утверждают в ЕК.

Напомним, что ранее в этом году - 21 января - в Брюсселе уже проходили трехсторонние переговоры по транзиту газа между Украиной, Россией и Европейским Союзом.

Кроме того, как мы уже писали, украинский министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что переговоры о транзите российского газа в Европу через территорию Украины имеют хорошие перспективы.

Нынешний договор о транзите между РФ и Украиной был заключен в 2009 году и действует до конца 2019 года. После его завершения "Газпром" собирается сократить транзит газа через территорию Украины, что ударит по валютной выручке страны.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег газ, Россия, Евросоюз, газовые переговоры, транзит газа

Вы сейчас просматриваете новость " Россия, Украина и ЕС обсудят транзит газа: появились детали". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В "Нафтогазе" объяснили проблему с продлением действующего контракта по газу

22 января, 13:43

В контракте нет гарантий по объему транзита

В МИД Украины назвали условие для транзита российского газа

22 января, 14:21

Стороны должны заключить два соглашения

"Газпром" заявил о готовности продавать Украине газ

22 марта, 17:29

Российская компания также не против продолжить транзит через Украину, но исключительно на своих условиях

Газовые переговоры: появились детали предложения Шефчовича

22 января, 11:54

Оно охватывает три основных параметра будущего транзитного соглашения

В "Нафтогазе" прокомментировали предстоящие переговоры по газу

21 января, 14:54

Во время политической встречи невозможно согласовывать технические аспекты, отметил Юрий Витренко

Транзит газа через Украину: министр озвучил условия России для продления сделки

21 января, 20:55

Стали известны два условия, на которых "Газпром" готов продолжить и дальше арендовать газотранспортную систему Украины

Журналист Муждабаев назвал "предателями" избирателей Зеленского

Измены и разводы: чем обидели мужчины сестер Арнтгольц

Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище

От «ростовской деревенщины» до жены футболиста-миллионера

Анна Михалкова рассказала, почему стыдилась своей мамы

Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"

В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой

Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери

Харьковской компании запретили производство «Цитрамона»

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Вчера, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Вчера, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности

Вчера, 07:00

Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники

В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой