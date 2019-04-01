Россия, Украина и ЕС обсудят транзит газа: появились детали
В Еврокомиссии считают, что новые переговоры состоятся уже в следующем месяце
Следующая встреча представителей Украины, России и Евросоюза по поводу транзита российского газа в Европу после 2019 года может состояться в мае, сообщили в Еврокомиссии.
"Заместитель председателя сказал, что в мае, возможно, пройдут подобные переговоры, но даты в настоящее время нет", — сказал журналистам представитель ЕК 1 апреля, имея ввиду еврокомиссара по энергетическому союзу Мароша Шефчовича.
В то же время, на вопрос о том, станет нет Шефчович председательствовать на следующей встрече, представитель Еврокомиссии напомнил о том, что тот участвовал в президентских выборах в своей родной Словакии, которые, к слову, проиграл 45-летнему адвокату Зузане Чапутовой.
"Сегодня первый день работы заместителя председателя, поэтому у нас нет никаких деталей. Мы сообщим вам, когда появится соответствующая информация", – утверждают в ЕК.
Напомним, что ранее в этом году - 21 января - в Брюсселе уже проходили трехсторонние переговоры по транзиту газа между Украиной, Россией и Европейским Союзом.
Кроме того, как мы уже писали, украинский министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что переговоры о транзите российского газа в Европу через территорию Украины имеют хорошие перспективы.
Нынешний договор о транзите между РФ и Украиной был заключен в 2009 году и действует до конца 2019 года. После его завершения "Газпром" собирается сократить транзит газа через территорию Украины, что ударит по валютной выручке страны.
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