Впервые в истории Словакию возглавит женщина

Выборы президента завершились в Словакии

Фото: AFP

Впервые в истории Словакию возглавит женщина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/008/dfb/5ca008dfb57c5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/008/dfb/5ca008dfb57c5.jpg 2019-03-31T02:28:21+02:00 Евросоюз Выборы президента завершились в Словакии

Адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) 45-летняя Зузана Чапутова победила на состоявшихся в субботу выборах президента республики. Об этом сообщила Государственная избирательная комиссии.

"После обработки данных, поступивших с 96,8% избирательных участков республики, Зузана Чапутова получила 58,3% голосов, — отмечается в сообщении. — Ее соперник, заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович, заручился поддержкой 41,7% избирателей".

Явка составила около 42% из почти 4,5 млн избирателей Словакии, население которой насчитывает около 5,5 млн граждан. Братиславские политологи отмечают, что показатель избирательной активности оказался самым низким за всю историю прямых и всеобщих президентских выборов, которые проводятся в республике каждые пять лет. Впервые они состоялись в 1999 году.

Действующий президент Словакии Андрей Киска тепло поздравил Зузану Чапутову с победой на выборах. Он подчеркнул, что "республика находится в глубоком моральном кризисе", который расколол общество после произошедшего более года назад убийства братиславского журналиста Яна Куциака.

"Именно в этой ситуации мы нуждаемся в таком президенте, каким станет госпожа Чапутова. Нуждаемся в таком президенте, которая говорит, что будет бороться против зла, которая говорит, что справедливость — то, в чем наше государство нуждается в первую очередь. Нам нужно вернуть доверие граждан в государство и в справедливость. Я чрезмерно счастлив, что Словакия избрала именно такого президента. Я горд за это!", — заявил Киска.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поздравил Словакию с началом председательства в ОБСЕ и рассчитывает на их активную позицию в урегулировании вопросов Донбасса, Крыма и ситуации в Азовском море и Керченском проливе.

Напомним, с 1 января Словакия начала председательствовать в ОБСЕ. Как и в прошлом году итальянцы, словаки пообещали помочь в урегулировании кризиса на Донбассе. Министр иностранных дел этой страны Мирослав Лайчаак уже сделал первое заявление по Украине.

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