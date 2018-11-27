Россия отказалась платить по "крымскому" иску Ощадбанка

Россия не признала решение арбитража по иску украинского Ощадбанка о компенсации в 1,3 млрд долларов в связи с утраченными в Крыму инвестициями, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

"Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, вынесенное 26 ноября 2018 года, в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ПАО "Государственный ощадный банк Украины" к РФ. Минюст России будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением указанного арбитражного решения"", – заявили в российском Минюсте.

Накануне, 26 ноября, Ощадбанк сообщил, что арбитражный суд в Париже принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков, причиненных в результате оккупации Крыма Россией. Сумма возмещения составит 1,3 млрд долларов плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.

Слушание состоялось в соответствии с арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли 1976 года, а также в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций. Чистый убыток Ощадбанка в 2014 году составил 8,5 млрд грн, тогда как в 2013 году была получена чистая прибыль в размере 678,784 млн грн. Банк отмечал, что убыток сформировался из-за потерь, понесенных в связи с аннексией Крыма: Ощадбанк был вынужден сформировать дополнительные резервы в размере 9,6 млрд грн.

Ощадбанк является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против Российской Федерации в отношении убытков, полученных в результате аннексии Крыма.

Напомним, ранее в 2018 году Третейский суд в Гааге вынес решение по делу украинских компаний против РФ относительно возмещения убытков за аннексию Крыма Россией – речь идет о сумме в 159 млн долларов.