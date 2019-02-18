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Россия построила больше половины "Северного потока – 2"

Сегодня, 16:36

Nord Stream 2 AG уложила около 700 километров труб

Фото: Нафтогаз України - Naftogaz / Facebook
Фото: Нафтогаз України - Naftogaz / Facebook.
Россия построила больше половины "Северного потока – 2" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/9d6/927/5c49d6927def5.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/9d6/927/5c49d6927def5.png Экономика Nord Stream 2 AG уложила около 700 километров труб

Компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта "Северный поток - 2" – уложила порядка 700 км из 1224 км газопровода. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"В совокупности уложено порядка 700 км газопровода из 1224 км, то есть больше половины", - сказал Новак и отметил, что реализация проекта ведется в соответствии с графиком.

Напомним, сейчас в ЕС стремятся принять согласованный набор энергетических правил ЕС, которые будут применяться к морским трубопроводам, как это происходит в случае с наземными трубопроводами. 

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8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС.  Суть компромиссного варианта заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае "Северного потока - 2" этой страной является Германия.

Поправки к Газовой директиве Евросоюза будут окончательно утверждены в течение ближайших месяцев. При этом Канцлер Германии Ангела Меркель не считает, что строительство газопровода "Северный поток – 2" сделает Германию или Европу слишком зависимой от России.

Как известно, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

Подробнее о проекте газопровода читайте на сайте "Сегодня" в материале : "Германия – "газовый диктатор", а Украина в проигрыше: что нужно знать о "Северном потоке-2".

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Тег строительство, газопровод, Новак, Nord Stream 2, Северный поток 2

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Источник:

ТАСС

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