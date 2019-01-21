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Россия удивила Украину на "газовых" переговорах: в "Нафтогазе" рассказали как

Сегодня, 19:57

«Газпром» предложил продлить контракт о транзите газа из России в страны Европы через Украину после 2019 года

Россия удивила Украину на "газовых" переговорах: в "Нафтогазе" рассказали как Экономика «Газпром» предложил продлить контракт о транзите газа из России в страны Европы через Украину после 2019 года

Через НАК "Нафтогаз" Украина получила от российской компании "Газпром" предложение продлить контракт о транзите газа из России в страны Европы после 2019 года.

Об этом сообщил руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев после прошедшей 21 января в Евромиссии трехсторонней встречи по данному вопросу.

"Мы также услышали новое предложение от „Газпрома", которое основано на обновление истекающего контракта, что нас также удивило", — сказал он.

В то же время он отметил, что в компании пока не готовы дать конкретный ответ на это предложение.

"Боюсь, мы пока ничего не решили. Мы получили предложение, в котором планируем разобраться, и вернуться к переговорам весной. Но в любой ситуации Украина будет оставались конструктивной и полностью следовать нормам европейского регулирования", – заявил Коболев.

Напомним, ранее главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал лучшим для Украины вариантом договора тот, который включает бронирование мощностей транзита украинской ГТС.

Кроме того, он признавался, что  Киев не верит в достижение результатов в ходе трехсторонних переговоров в Брюсселе и рассчитывает на "реальные переговоры", и утверждал, что во время политической встречи невозможно согласовывать технические аспекты.

Газпром, Нафтогаз, ГТС, Коболев, транзит газа

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Источник:

ТАСС

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