Россия ждет сырьевого "суперцикла" и рекордных цен на нефть

Сегодня, 17:23

Глава "Роснефти" увидел плюсы для РФ в санкционной политике Запада

Фото: AFP
Фото: AFP

В ближайшем будущем мировой рынок нефти могут ждать новые ценовые рекорды, несмотря на то, что цены на нефть уже выросли до рекорда за четыре года. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

По его мнению, новый скачок стоимости черного золота будет связан с "политикой санкций и ультиматумов" в применении к рынкам углеводородов.

"Через какое-то время, не исключаю, мы сможем говорить о санкционном сырьевом "суперцикле" и уже в близкой перспективе увидим новые ценовые рекорды", – сказал Сечин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

По мнению главы "Роснефти", за новый уровень цен, в конечном итоге, "будет расплачиваться в том числе и американский, и европейский потребитель", и этот уровень" будет не результатом работы ОПЕК+" или других соглашений.

Как сообщалось, при этом эксперты считают, что даже 80 долларов за баррель – это спекулятивная цена на нефть. Специалисты поясняли, что длительное повышение цен на нефть обусловлено и политикой нефтедобывающих стран по ограничению добычи, но это повышает цены лишь до 50 долларов за баррель.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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