Российских чиновников решили оставить без импортного вина
Правительство РФ вводит ограничения на госзакупки иностранных вин
Для российских муниципальных и государственных учреждений с 1 июля 2019 года вводят ограничения на закупку отдельных видов импортных вин. Об этом говорится в постановлении правительства РФ от 25 мая, которое обнародовано на его сайте 28 мая.
Отмечается, что решение принято в целях содействия развитию российского виноградарства и виноделия.
Ограничения вводятся на "вина, игристые вина, ликерные и фруктовые (плодовые) вина".
"Это ограничение касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина, обращающиеся на рынке и реализуемые коммерческими организациями торговли, общественного питания и т.д", – говорится в документе.
Напомним, в апреле в результате крупного пожара во Франции были уничтожены не менее двух миллионов бутылок вина. Сотрудники компании не пострадали. Сумму товара, который был уничтожен в огне, предварительно оценили в 12,5 млн евро.
В свою очередь винная отрасль Украины пострадала от аннексии Крыма Россией в 2014 году, однако вскоре виноделие стало активнее развиваться на материковой части страны, где растут урожаи винограда.
При этом в оккупированном Крыму стремительно сокращается площадь виноградников:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Российских чиновников решили оставить без импортного вина". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Клиент ресторана из-за ошибки официанта выпил вино за 5,8 тыс. долларов
Сотрудник ресторана случайно взял другую бутылку, перепутав ее с бордо того же урожая