Российских чиновников решили оставить без импортного вина

Правительство РФ вводит ограничения на госзакупки иностранных вин

Фото: Pixabay

Для российских муниципальных и государственных учреждений с 1 июля 2019 года вводят ограничения на закупку отдельных видов импортных вин. Об этом говорится в постановлении правительства РФ от 25 мая, которое обнародовано на его сайте 28 мая.

Отмечается, что решение принято в целях содействия развитию российского виноградарства и виноделия.

Ограничения вводятся на "вина, игристые вина, ликерные и фруктовые (плодовые) вина".

"Это ограничение касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина, обращающиеся на рынке и реализуемые коммерческими организациями торговли, общественного питания и т.д", – говорится в документе.

Напомним, в апреле в результате крупного пожара во Франции были уничтожены не менее двух миллионов бутылок вина. Сотрудники компании не пострадали. Сумму товара, который был уничтожен в огне, предварительно оценили в 12,5 млн евро.

В свою очередь винная отрасль Украины пострадала от аннексии Крыма Россией в 2014 году, однако вскоре виноделие стало активнее развиваться на материковой части страны, где растут урожаи винограда.

При этом в оккупированном Крыму стремительно сокращается площадь виноградников:

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