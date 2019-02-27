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Российский министр сравнил ГТС Украины со старыми "Жигулями"

Сегодня, 13:29

Новак считает, что строительство "Северного потока – 2" оправдано, а транзит газа через Украину стал слишком дорогим

Фото: AFP
Российский министр сравнил ГТС Украины со старыми "Жигулями" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/611/549/5c4611549142e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/611/549/5c4611549142e.jpg Экономика Новак считает, что строительство "Северного потока - 2" оправдано, а транзит газа через Украину стал слишком дорогим

Транзит газа через Украину, для продолжения которого РФ уже выдвинула условия, уже является слишком дорогим для "Газпрома". Об этом заявил российский министр энергетики Александр Новак в интервью изданию Gazeta.ru.

По словам Новака, использование украинской газотранспортной системы (ГТС) обходится России в 2-2,5 раза дороже альтернативных маршрутов, например, первой ветки "Северного потока". 

"Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен – он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты. Чем, например, такие маршруты, как "Ямал – Европа", чем "Северный поток – 1", – сказал российский министр.

По словам Новака, дороговизна обсусловлена тем, что украинская ГТС создавалась около 50 лет назад и теперь технологии устарели, наблюдается износ основных фондов, а потому возникают большие потери при транспортировке газа. По мнениею российского министра, это свидетельствует об оправданности строительства "Северного потока – 2".

"Какой смысл использовать "Жигули", если у вас есть современный автомобиль", – сказал Новак.

Напомним, сейчас Украина, Россия и Еврокомиссия находятся в переговорном процессе относительно транзита газа после окончания действия договора между "Нафтогазом" и "Газпромом" с 2020 года. Первый раунд трехсторонних переговоров по газу на уровне министров состоялся 17 июля 2018 года в Берлине (Германия), а второй – 21 января 2019-го в Брюсселе (Бельгия). Во время второго раунда Еврокомиссия подготовила и представила свою позицию относительно порядка и условий осуществления транзита российского газа по территории Украины после 2019 года. 

Нынешний договор о транзите между РФ и Украиной был заключен в 2009 году и действует до конца 2019 года. После его завершения "Газпром" собирается сократить транзит газа через территорию Украины, что ударит по валютной выручке страны.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель, которая активно поддерживает российский проект "Северный поток – 2", уверена, что строительство газопровода не подсадит ЕС на "газовую иглу" России, а транзит голубого топлива через Украину сохранится:

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Тег газ, Россия, Газпром, транзит, ГТС, Украина, Новак, транзит газа, Александр Новак

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