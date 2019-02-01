Рост цен на нефть притормозил после рекордного скачка

По итогам января стоимость черного золота показала максимальное повышение за последние годы

Фото: AFP

Рост цен на нефть притормозил после рекордного скачка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/407/1de/5c54071defae7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/407/1de/5c54071defae7.jpg 2019-02-01T10:45:00+02:00 Экономика По итогам января стоимость черного золота показала максимальное повышение за последние годы

Цены на нефть в первый день февраля изменяются разнонаправленно, но в целом продолжают повышение после активного январского роста. Повышение котировок несколько замедлилось в последнюю сессию месяца из-за торможения экономики Китая и отношений Пекина и Вашингтона.

Несмотря на текущее падение цен, североморская нефть WTI зафиксировала рекордный для января рост за все время наблюдений – с 1983 года. За месяц WTI подорожала более чем на 18%, что также является максимальным подъемом с апреля 2016 года. Цена Brent в январе увеличилась на максимальные с апреля 2016 года 15%.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:12 по киевскому времени поднялась до 60,88 доллара за баррель.

Контракт на WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустился до 53,72 доллара за баррель.

Инвесторов тревожит ослабление китайской экономики: промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) страны в январе был ниже 50 пунктов (границы между ростом и снижением деловой активности) второй месяц подряд.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на сближение позиций Пекина и Вашингтона в ходе очередного раунда торговых переговоров, заключение полноценного соглашения откладывается до его личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

На Ближнем Востоке цены на нефть резко повышаются в сопоставлении с ростом котировок Brent из-за сокращения поставок средних и тяжелых марок на мировой рынок. Спред между стоимостью Brent и дубайского контракта, одного из эталонов в регионе, сузился до минимума за 18 месяцев.

Напомним, в конце прошлой недели политический кризис в Венесуэле, где постепенно формируется двоевластие, привел к резкому скачку стоимости "черного золота".

В то же время, по мнению МВФ, в 2019 году цена на нефть составит 58,95 доллара за баррель, а в 2020-м – 58,74 доллара. При этом в октябре 2018-го в докладе организации цена прогнозировалась на уровне 69 и 66 долларов за баррель соответственно.

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Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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