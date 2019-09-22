Рост мировой экономики оказался под угрозой – Лагард

Кристин Лагард. Фото: REUTERS/James Lawler Duggan

Рост мировой экономики является хрупким и находится под угрозой. Об этом заявила Кристин Лагард, которая сменит действующего главу Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги после 31 октября 2019 года.

Сложившая полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Лагард добавила, что экономический рост "слишком сильно зависит от действий мировых центральных банков", в связи с чем их решения должны быть предсказуемыми.

Говоря о таких угрозах для мировой экономики, как выход Великобритании из Европейского Союза и торговые противоречия США и Китая, Лагард отметила, что они "созданы руками человека, и человек может их исправить". При этом она призвала власти мировых государств принимать более активное участие в решении экономических проблем вместо того, чтобы полагаться на центральные банки.

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"Я думаю, главы центральных банков сделали очень многое", – сказала Лагард в интервью агентству France-Presse. Она добавила, что на протяжении многих лет они считались единственными, кто способен бороться с угрозами для экономики.

Лагард предупредила, что вмешательство политиков в действия центробанков не оборачивается ничем хорошим.

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Напомним, Европейский парламент 17 сентября проголосовал за рекомендацию о назначении Лагард на пост председателя ЕЦБ. В поддержку Лагард было подано 394 голоса. Против проголосовали 206 депутатов, 49 воздержались.

С июля 2011 года Лагард выполняла обязанности директора-распорядителя МВФ, став первой женщиной во главе этой международной финансовой организации. В феврале 2016 года она была утверждена на второй срок на этом посту. На саммите ЕС Лагард была рекомендована на пост главы ЕЦБ.

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