Председатель Еврокомиссии считает возможным избежать Brexit без соглашения

Жан-Клод Юнкер. Фото: Emmi Korhonen/Lehtikuva via REUTERS

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о реальных перспективах достижения соглашения между Брюсселем и Лондоном о Brexit.

"Я думаю, соглашение у нас может быть. Я делаю все возможное для соглашения, потому что мне не нравится идея (Brexit. – Ред.) без соглашения, потому что, как я думаю, этот сценарий имел бы катастрофические последствия длительностью как минимум год", – сказал он в интервью британскому телеканалу Sky News.

По его словам, ЕС готов к "жесткому" Brexit – без соглашения, однако не уверен в готовности Великобритании к такому варианту.

Также Юнкер признался, что он не против исключить из соглашения по Brexit пункт о "страховочном плане" ("бэкстопе") по ирландской границе, однако не ранее того момента, когда целей, выполнение которых предусмотрено с помощью "бэкстопа", можно будет добиться другим путем.

"Если цели будут выполнены, все они, тогда нам "бэкстоп" не нужен. Это была гарантия, а не самоцель", – подчеркнул Юнкер.

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На вопрос, получил ли он новые предложения британского правительства по Brexit, председатель ЕК заявил, что предложения получены, однако он пока не имел возможности ознакомиться с ними.

"Brexit произойдет", – резюмировал Юнкер.

Ранее в четверг агентство Associated Press сообщило, что британское правительство направило ЕС предложения о переработке сделки по Brexit.

В Брюсселе подтвердили, что получили от Великобритании документы, касающиеся Brexit.

"На их основании мы проведем технические дискуссии сегодня и завтра по некоторым вопросам, связанным с таможней, товарами производственного назначения, а также санитарными и фитосанитарными нормами", – заявила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

По ее словам, Юнкер во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заверил того, что сделка Брюсселя и Лондона "желаема и все еще возможна".

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 октября. И Лондон, и Брюссель заявляют, что возможность согласовать условия выхода Великобритании из ЕС пока остается.

Ранее Джонсон заявил о "колоссальном прогрессе" на переговорах с ЕС по соглашению о Brexit. Глава британского правительства по-прежнему нацелен на то, чтобы вывести свою страну из Евросоюза до 31 октября 2019 года.

Премьер-министр дал понять, что намерен проигнорировать новый закон, которым королева запретила Brexit без соглашения с Евросоюзом.

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