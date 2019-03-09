Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Рост пенсий повлечет подорожание хлеба: прогноз эксперта

Сегодня, 11:00

По мнению Алексея Дорошенко, хлеб вырастет на 2-2,5%

Фото: Pixabay
Рост пенсий повлечет подорожание хлеба: прогноз эксперта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/37e/457/5c837e4579615.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/37e/457/5c837e4579615.jpg Экономика По мнению Алексея Дорошенко, хлеб вырастет на 2-2,5%

Хлебобулочные изделия в Украине подорожают на 2-2,5% вслед за ростом пенсионных выплат. Об этом сообщил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Хлебобулочные изделия точно будут расти в цене на 2-2,5%. Это обусловлено тем, что люди будут сейчас больше покупать хлеб, особенно пенсионеры, которые не могли себе позволить это в предыдущие годы", – считает эксперт.

Дорошенко напомнил, что в течение последних пяти лет в стране сокращалось производство хлеба на фоне падения покупательной способности пенсионеров.

После повышения пенсий пенсионеры начнут покупать хлеб в достаточном количестве, и "это поднимет цены вверх".

По его мнению, на рост цены на хлеб также влияет тенденция постепенного повышения стоимости зерна в мире и нехватка ржи в Украине.

Ранее Дорошенко сообщил, что с 1 марта 2018 года по 1 февраля 2019-го хлебная корзина в Украине подорожала на 25%По его словам, самым дорогим регионом страны по стоимости пшеничного и ржаного хлеба является Киев.

Сторонники здорового питания отдают предпочтение безлактозному молоку и безглютеновому хлебу. Действительно ли от таких продуктов есть польза или это только маркетинговая приманка, разбирались журналисты "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег хлеб, цены на продукты, Алексей Дорошенко, Дорошенко, продукты питания

Вы сейчас просматриваете новость " Рост пенсий повлечет подорожание хлеба: прогноз эксперта". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Социальный хлеб в столице будут продавать по карточкам

28 февраля, 23:41

Льготные буханки нередко скупают спекулянты

В Киеве хлеб для льготников будут продавать по разной цене – скидки будут от 20% до 70%

27 февраля, 11:15

Стоимость хлеба по "Карточке киевлянина" будет зависеть от категории льготы

Диетологи назвали самые полезные виды хлеба

25 февраля, 14:30

Узнайте, какой хлеб есть, чтобы не поправиться

"Хуже, чем выхлопные газы": чем опасны хлебные тосты

24 февраля, 08:00

Поджаренный хлеб не менее вреден, чем уличная загазованность

Что лечит калина в организме человека

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

В сети сообщили о гибели на Донбассе курсантов из России

Дрюк оказалась агентом украинской контрразведки,- СМИ

Россия назвала своего представителя на Евровидении-2019

В оккупированный Крым съезжаются друзья Путина: что случилось

В России ждала тюрьма: "глава ЦИК ДНР" сдался Украине

Новое оружие ВСУ превращает в бесполезный пластик дроны РФ: видео

Кто "сливал" студенческий Майдан 2013 года?

Саудовская Аравия заинтересовалась секретным украинским танком
Загрузка...

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Таинственный визит: зачем в Украину приезжал замгоссекретаря США

Вчера, 08:59

Дэвид Гейл и украинские официальные лица предпочли не вдаваться в детали переговоров

Получить на руки наличными можно будет только 15 тысяч гривен

Вчера, 07:39

В Нацбанке хотят сократить расчеты наличными деньгами

Образование подорожает: какие новшества готовят для контрактников

7 марта, 07:39

Изменения для обучающихся на контракте могут вступить в силу с 2020 года

Стали известны новые причины развода Ани Лорак

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению