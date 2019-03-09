Рост пенсий повлечет подорожание хлеба: прогноз эксперта

По мнению Алексея Дорошенко, хлеб вырастет на 2-2,5%

Фото: Pixabay

Рост пенсий повлечет подорожание хлеба: прогноз эксперта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/37e/457/5c837e4579615.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/37e/457/5c837e4579615.jpg 2019-03-09T11:00:00+02:00 Экономика По мнению Алексея Дорошенко, хлеб вырастет на 2-2,5%

Хлебобулочные изделия в Украине подорожают на 2-2,5% вслед за ростом пенсионных выплат. Об этом сообщил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Хлебобулочные изделия точно будут расти в цене на 2-2,5%. Это обусловлено тем, что люди будут сейчас больше покупать хлеб, особенно пенсионеры, которые не могли себе позволить это в предыдущие годы", – считает эксперт.

Дорошенко напомнил, что в течение последних пяти лет в стране сокращалось производство хлеба на фоне падения покупательной способности пенсионеров.

После повышения пенсий пенсионеры начнут покупать хлеб в достаточном количестве, и "это поднимет цены вверх".

По его мнению, на рост цены на хлеб также влияет тенденция постепенного повышения стоимости зерна в мире и нехватка ржи в Украине.

Ранее Дорошенко сообщил, что с 1 марта 2018 года по 1 февраля 2019-го хлебная корзина в Украине подорожала на 25%. По его словам, самым дорогим регионом страны по стоимости пшеничного и ржаного хлеба является Киев.

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