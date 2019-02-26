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В Украине дорожает хлеб: названы самые дорогие и дешевые регионы

Сегодня, 19:02

В целом за последние 11 месяцев хлебная корзина подорожала на 25%

Фото: Pixabay
В Украине дорожает хлеб: названы самые дорогие и дешевые регионы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/56c/583/5c756c583c27c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/56c/583/5c756c583c27c.jpg Экономика В целом за последние 11 месяцев хлебная корзина подорожала на 25%

Хлебная корзина в Украине подорожала на 25% с 1 марта 2018 года по 1 февраля 2019-го. Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в корзину вошло по килограмму пшеничного хлеба из муки высшего и первого сортов, а также килограмм ржаного хлеба и полкилограмма батона.

"Все продукты демонстрировали рост: пшеничный хлеб из муки первого сорта – на 30%, ржаной хлеб – на 29%, батон – на 23% и пшеничный хлеб из муки высшего сорта – на 19%", – отметил эксперт.

ТОП-5 самых дорогих регионов по стоимости хлебной корзины в январе: Киев – 95 грн, Киевская область – 81 грн, Житомирская область – 75 грн, Закарпатская область – 73 грн и Волынская область – 71 грн.

ТОП – 5 самых дешевых регионов: Одесская область – 63 грн, Николаевская область – 64 грн, Днепропетровская, Луганская и Тернопольская области (по 65 грн).

По каждому продукту самыми дорогими и дешевыми регионами стали:

  • Пшеничный хлеб из муки высшего сорта (кг): самый дорогой регион – Киев (36,1 грн), а самый дешевый – Николаевская область (18,1 грн).
  • Пшеничный хлеб из муки первого сорта (кг): самый дорогой регион – Киев (21,3 грн), а самый дешевый – Одесская область (13,3 грн).
  • Ржаной хлеб (кг): самый дорогой регион – Киев (25,1 грн), а самый дешевый – в Тернопольской области (15,5 грн).
  • Батон (0,5 кг): самый дорогой регион – Львовская область, а самый дешевый – Николаевская область (11,3 грн).

Ранее Дорошенко сообщил, что самые высокие цены на молочные продукты в Украине – молоко, сметану и творог –зафиксированы в Херсонской области. При этом самое дорогое сливочное масло – в Киевской области.

Ранее журналисты "Сегодня" также разбирались в том, что украинцам продают отраву вместо еды. Первое место по опасности для потребителей заняла сгущенка:

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Тег хлеб, Алексей Дорошенко, Дорошенко, продукты питания

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