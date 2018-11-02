Рост украинской экономики замедлился – НБУ

ВВП Украины в третьем квартале вырос меньше, чем в первом полугодии 2018 года

Рост ВВП Украины в третьем квартале 2018 года замедлился до 3,1% в годовом выражении с 3,8% кварталом ранее на фоне ухудшения динамики большинства базовых отраслей экономики. Такие данные приводит Национальный банк Украины (НБУ) в своем инфляционном отчете за октябрь.

Согласно отчету Нацбанка, на показателях сельского хозяйства негативно отразилась низкая урожайность ранних зерновых.

Рост в промышленности сдерживали ухудшение конъюнктуры на внешних рынках, ремонтные работы на нескольких металлургических предприятиях и осложнения грузовых перевозок. Эти же факторы тормозили и увеличение экспорта, отмечают в НБУ.

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В то же время, продолжалось дальнейшее наращивание денежных переводов трудовых мигрантов, что вместе с ростом заработной платы и социальных выплат стимулировало потребительский спрос и импорт, считают в Нацбанке.

Отметим, на днях Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил свой прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,5% с 3%, прогнозируемых ранее. Такие данные указаны в отчете о региональных экономических перспективах.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман во время отчета по работе Кабинета министров за девять месяцев заявил, что ВВП Украины во втором квартале 2018 года вырос на 3,8%.

Ракнее Международный валютный фонд (МВФ) рассказал, какими в ближайшие два года будет курс гривни, инфляция и рост украинской экономики. "Сегодня" разобрался в прогнозе МВФ и выяснил, какими будут курс, ВВП и цены в ближайшие два года. Так, в следующем году НБУ обещает рост ВВП на 2,5%. В апреле аналитики МВФ обещали рост украинской экономики на 3,3%, но сейчас пересмотрели прогноз и говорят уже о 2,7%.

В то же время, согласно данным МВФ, Украина стала самой бедной страной Европы. Молдова опередила Украину и занимает 133-е место в мире с 2694,469 долларов ВВП на душу населения, а Украина – 134-е место в мире по 2656,01 долларов ВВП на душу населения.