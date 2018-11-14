ВВП Украины в третьем квартале 2018 года замедлился до 2,8%

Сегодня, 21:07

В проекте бюджета на 2019 год рост ВВП закладывается в размере 3%

Фото: Digital Report
Фото: Digital Report

Рост валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале составил 2,8 процента по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, тогда как во втором квартале он составлял 3,8%, в первом – 3,1%. 

Об этом в среду, 14 ноября, сообщила Государственная служба статистики.

"Реальный ВВП в III квартале 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,4 процента, а по сравнению с III кварталом 2017 года – на 2,8 процента", – говорится в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко 26 октября заявил, что рост ВВП по итогам трех кварталов составил 3,8 процента.

В проекте бюджета на 2019 год, как ранее сообщала и. о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, рост ВВП закладывается в размере 3%.

Ранее ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,5% с 3%, прогнозируемых ранее.

Также Международный валютный фонд рассказал, какими в ближайшие два года будет курс гривни, инфляция и рост украинской экономики. "Сегодня" разобрался в прогнозе МВФ и выяснил, какими будут курс, ВВП и цены в ближайшие два года. Так, в следующем году НБУ обещает рост ВВП на 2,5%. В апреле аналитики МВФ обещали рост украинской экономики на 3,3%, но сейчас пересмотрели прогноз и говорят уже о 2,7%.
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Источник:

"Сегодня"

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