Розенко рассказал, как выросли пенсии в Украине
Наибольшее число украинцев получили повышение пенсий от 100 до 400 гривен
Средняя сумма повышения для украинцев, пенсии которых подлежали перерасчету, составляет 514 гривен. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко на селекторном совещании.
Он напомнил, что с 1 марта органы пенсионного обеспечения провели автоматический перерасчет пенсий.
"Повышение пенсий не может быть меньше, чем на 100 гривен… Если взять в разрезе повышений, то наибольшее число людей получили повышение от 100 до 400 гривен – 2,3 млн человек получили такое повышение. А от 700 до 1000 гривен получили повышение 500 тыс. человек", – рассказал вице-премьер.
Розенко сообщил, что 2,5 млн украинцев получили повышение пенсий более чем на 1000 гривен.
По его словам, по итогам льготного растаможивания автомобилей на еврономерах был сконцентрирован дополнительный ресурс в размере 13 млрд гривен.
"Все платежи от растаможки прямым переводом поступали на счета Пенсионного фонда… Для обеспечения социальной справедливости было принято решение о дополнительной выплате для пенсионеров, у которых есть большой страховой стаж, но маленькие пенсии из-за того, что у них были низкие зарплаты. Их пенсия ниже 1700 гривен", – отметил вице-премьер.
Он также добавил, что для 2,1 млн украинцев назначены дополнительные пенсионные одноразовые выплаты.
"Сумма выплаты – 2410 гривен, которые будут выплачены двумя траншами. Первый транш – с 1 марта выплачивается 1205 гривен, второй – с 1 апреля тоже 1205 гривен", – сказал Розенко.
Напомним, с 1 марта Кабмин ввел автоматическую индексацию пенсий. В результате пенсия выросла для 8,97 млн украинцев. При этом перерасчет стал ежегодным – с марта каждого года размер пенсий будет повышаться в зависимости от инфляции и роста зарплат в стране.
В Пенсионном фонде подсчитали, что средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 марта 2019 года увеличился до 3033 грн.
Кроме того, с 1 января 2019 года в Украине повысилась минимальная пенсия на 172 грн – до 1669 грн - для лиц старше 65 лет и стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 – для мужчин. В этом году также запланировано повышение минимальной пенсии по возрасту для других пенсионеров: с 1 июля – до 1564 грн и с 1 декабря – до 1638 грн.
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