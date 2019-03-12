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В Украине подсчитали среднюю пенсию после повышения

Сегодня, 20:47

Пенсионный фонд указал средний размер пенсии в стране по состоянию на 1 марта

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
В Украине подсчитали среднюю пенсию после повышения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7fc/a01/5c87fca01afd5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7fc/a01/5c87fca01afd5.jpg Экономика Пенсионный фонд указал средний размер пенсии в стране по состоянию на 1 марта

Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 марта 2019 года увеличился до 3033 грн. Об этом сообщается 12 марта на странице Пенсионного фонда (ПФ) в Facebook.

На опубликованной инфографике напоминается, что по состоянию на 1 января этого года средний размер пенсии в стране составлял 2542 грн. Таким образом, после повышения пенсий он вырос на 491 грн.

По данным Фонда, 22% пенсионеров получили повышение пенсии на 100 грн, 28% – от 100,01 грн до 400 грн, 9% – от 400,01 грн до 500 грн, еще 9% – от 500,01 грн до 700 грн, 5% – от 700,01 грн до 1000 грн и 27% – свыше 1000 грн.

Инфографика: Пенсионный фонд Украины / Facebook
Инфографика: Пенсионный фонд Украины / Facebook

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 1 марта провел автоматический перерасчет пенсий: ее размер повысился для 8,97 млн пенсионеров.

Пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет – женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, – 25 лет мужчины и 20 лет женщины) и у которых размер пенсии не превышает 1669,20 грн (40% от минимальной зарплаты 4173 грн), выплачивается единовременная доплата к пенсии в сумме 2410,17 грн – по 1205,09 грн в марте и апреле. Эта доплата установлена для более 2 млн человек.

Выплата указанных пенсий проводится, начиная с 4 марта.

Почти 800 тыс. пенсионеров уже получили одноразовую выплату в 1200 гривен:

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Тег пенсии, пенсия, Пенсионный фонд

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