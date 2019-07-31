Суд принял ряд решений по искам и ходатайствам компаний

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Ряд предприятий пытаются добиться льготных тарифов на электроэнергию https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F 2019-07-31T10:16:35+03:00 Экономика Суд принял ряд решений по искам и ходатайствам компаний

Рабочие предприятий АО "Запорожский завод ферросплавов", АО "Никопольский завод ферросплавов" и АО "Днепразот" вышли с митингом под здание НЭК "Укрэнерго". Главные требование – предоставить сниженные льготные тарифы на электроэнергию для своих предприятий.

Напомним, Окружной административный суд Киева отказал Никопольскому заводу ферросплавов (НЗФ) в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления НКРЭКУ №1411 от 12 июля, которым утвержден новый тариф на услуги по передаче электроэнергии Укрэнерго с 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании.

"У суда отсутствуют на данной стадии основания утверждать об очевидной противоправности указанного решения субъекта властных полномочий (постановления НКРЭКУ от 12 июля 2019 года №1411, – ред.) и нарушении прав или интересов заявителя таким решением", – сказано в постановлении суда.

В компании напомнили, что в конце июня тем же судом для обеспечения административного иска НЗФ против НКРЭКУ было приостановлено действие постановлений регулятора №954 и №955 от 7 июня, которыми установлены тарифы Укрэнерго на второе полугодие 2019 года.

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Позже регулятор отменил постановление №954 и утвердил новый тариф для Укрэнерго с 1 августа постановлением №1411 от 12 июля.

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В Укрэнерго отмечают, что из-за решения суда компания работает в июле по тарифу, установленному без учета запуска новой модели рынка электроэнергии.

"Этот тариф не покрывает затраты Укрэнерго на выполнение своих функций в новом рынке электроэнергии. В частности, отсутствуют средства на покупку услуг генерирующих компаний для балансировки энергосистемы и компенсации расходов ГП Гарантированный покупатель на покупку электроэнергии возобновляемых источников энергии по "зеленому" тарифу", – сказано в сообщении компании.

Гарантированный покупатель 26 июля подал иск о взыскании с Укрэнерго авансового платежа в 1,58 млрд грн.

Европейский банк реконструкции и развития, как один из крупнейших инвесторов в "зеленую" энергетику, просит президента Украины Владимира Зеленского решить проблему выплат по "зеленому тарифу", которая возникла после решения Окружного суда Киева о приостановке выплат по зеленому тарифы

С 2014 года инвестиции в украинскую "зеленую" энергетику составили 3,3 млрд евро, из которых более половины – международные инвестиции.

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