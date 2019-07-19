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Рыночные цены и профицит производства электроэнергии приведут к снижению ее стоимости – Волынец

19 июля, 10:57

Пришло время создать рыночные отношения в энергетической сфере, открыв рынок электроэнергии

Фото: Pixabay

Профицит производства электроэнергии в Украине позволяет осуществлять ее экспорт, а также предоставляет возможности для снижения цен на электроэнергию для промышленности.

Такое мнение высказал глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, выступая на круглом столе "Новая модель рынка электроэнергии. Вызовы для промышленности" 18 июля.

"Мы имеем огромные избыточные генерирующие мощности. Мы можем иметь и имеем профицит производства электроэнергии. Именно рыночные отношения и конкуренция и профиците мощности должны дать возможность для снижения цены на электроэнергию", – подчеркнул Михаил Волынец.

По его мнению, сегодня пришло время создать рыночные отношения в энергетической сфере, открыв рынок электрической энергии, где сегодня цены ниже, чем в Евросоюзе.

"Мы сейчас должны быть в поиске резервов и наших возможностей. Например, здесь прозвучало, что цены на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе. Это не так. На самом деле, цены ниже, чем в Европе. Я бы хотел отметить возможности экспорта электроэнергии из Украины в Европу, ведь мы профиците, у нас есть возможности и большие мощности. Промышленные предприятия могли бы продавать излишки электроэнергии, что позволит уменьшить цену на электроэнергию", – отметил Михаил Волынец.

Как ранее сообщалось, 1 июля в Украине был запущен новый рынок электроэнергии, работающий на современной конкурентной европейской модели. По итогам торгов в июле директор ГП "Оператор рынка" Владимир Евдокимов сообщил, что цена на рынке "на сутки вперед" упала на 30%, что говорит о высокой конкуренции на новом рынке.  

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Тег энергетика, электроэнергия, волынец, рынок электроэнергии

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