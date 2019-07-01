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В Украине заработала европейская модель энергорынка: цены и преимущества

1 июля, 22:18

Теперь цену киловатт определяют по рыночному – на бирже


Первый день день работы нового энергорынка. Ночью система купли-продажи электроэнергии изменилась. Теперь цену киловатт определяют по рыночному – на бирже. Как работают системы, от которых зависит бесперебойное энергоснабжение, и какие преимущества даст новый энергорынок украинском, знает корреспондент Борис Бондарчук.

Свет не исчез, бытовые приборы работают, напряжение в сети есть. Опасения о возможном энергетическом коллапсе после внедрения реформы, не оправдались.

На часах 23:59. Пока мы спим, в диспетчерской Укрэнерго следят, чтобы запуск энергорынка прошел без сбоев. Диспетчер отдает команды, его коллеги внимательно смотрят на центральный щит. Он контролирует всю энергосистему Украины.

"Этой реформой мы доказали, что способны. Реально очень сложную технологическую реформу запускать. Запускать вовремя, как это предусмотрено было законом. Причем никакого коллапса не произошло, все работает в штатном режиме", – заверяет эксперт по вопросам энергетики Борис Кушнирук.

На новом энергетическом рынке цена киловатт перестает быть регулируемой. Поставщики направления договариваются с генерациями о стоимости электроэнергии на специальных онлайн биржах. Желающих купить электроэнергию становится больше чуть ли не ежедневно.

"На рынке уже много трейдеров, и рынок будет конкурентным. Соответственно, не будет там олигополии или монополии", – говорит председатель биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский.

Конкуренция на энергорынке будет способствовать увеличению инвестиций в отрасль и улучшению качества услуг. Бояться, что киловатты подорожают не стоит, говорят в профильном министерстве.

"С введением новой модели рынка цена на электроэнергию для населения должна остаться неизменной, мы об этом позаботились, также не должна резко подняться и для бытовых потребителей", – заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" уже закупило дешевую электроэнергию для населения. А чтобы прогнозируемая цена киловатт не ударила по кошелькам предпринимателей, регулятор заблаговременно установил ограничения. И скачка цен не произошло.

"Мы видим, что цена сложилась ниже той, которая ожидалось", – говорит председатель биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский.

Первые торги на энергетических биржах показали производителям – чтобы продать свою электроэнергию, надо снижать цену киловатт.

"ТЭС, которые используют уголь как основной энергоресурс – они немного проиграли. Где-то 13% она опустилась ниже, чем была раньше", – отмечает эксперт по вопросам энергетики Борис Кушнирук.

Следующий шаг Украины – объединение нашей энергетической системы с европейской. Это еще больше усилит конкуренцию между поставщиками и тоже будет влиять на цены и качество услуг.

Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закону Украины "О рынке электрической энергии", новый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля 2019. Запуск рынка – это обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это также одно из условий программы сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году.

По мнению политолога Петра Олещука, запуск рынка без отсрочек в определенный законом срок является первой весомой победой нового президента Владимира Зеленского, который не отклонился от курса реформ.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как представители энергоотрасли готовятся к запуску рынка электроэнергии.


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Тег цены, электроэнергия, Насалик, энергоснабжение, Укрэнерго, энергорынок, Кушнирук

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