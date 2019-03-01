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Рынок газа в Украине изменил формат работы

Сегодня, 09:30

Переход на суточную балансировку полностью состоялся; "Нафтогаз" обратился к поставщикам голубого топлива

Фото: utg.ua
Фото: utg.ua.
Рынок газа в Украине изменил формат работы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/680/e05/5c7680e05bc8a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/680/e05/5c7680e05bc8a.jpg Экономика Переход на суточную балансировку полностью состоялся; "Нафтогаз" обратился к поставщикам голубого топлива

С сегодняшнего дня, 1 марта, рынок газа в Украине переходит с месячной на суточную балансировку. Об этом напомнили в "Нафтогазе Украины", отметив, что накануне заработала информационная платформа оператора ГТС. Через эту платформу осуществляется взаимодействие между поставщиками, операторами газораспределения и потребителями.

"Информационная платформа была создана специалистами "Укртрансгаза" в сжатые сроки на базе SAP и является основой функционирования рынка газа в новом формате. И сейчас она работает стабильно и в штатном режиме обрабатывает все запросы", – заявили в пресс-службе "Нафтогаза".

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев выразил надежду, что облгазы и другие компании, которые имеют контракты с конечными потребителями, внесут в информационную систему данные, которых не хватает, и не допустят необоснованного отключения потребителей.

"Также прошу НКРЭКУ внимательно отслеживать действия участников рынка, чтобы не допустить злоупотреблений, максимально защитить интересы потребителей газа", - обратился глава "Нафтогаза".

Балансирование газовой системы – это установление и устранение разницы между объемами газа, которые поступили в систему через точки входа и были отобраны через точки выхода. Балансирование проводится адресно – с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.

Ранее также сообщалось, что сервис дает потребителям возможность мгновенно получить данные о поставщиках, а также проверить наличие своего EIC-кода в реестрах.

"В онлайн-режиме можно отслеживать количество поданных номинаций, количество потребителей газа в реестрах. Также работает сервис, с помощью которого каждый потребитель может по своему EIC-коду проверить наличие поставщика и наличие себя в реестре на отключение", – добавили в "Нафтогазе" теперь.

Как сообщалось, по словам Коболева, отсутствие полного и корректного перечня потребителей затягивало сроки запуска рынка суточного балансирования газа. НКРЭКУ в конце ноября 2018 года в третий раз перенесла дату запуска суточного балансирования газа – с 1 декабря 2018 года на 1 марта 2019 года. Ранее НКРЭКУ еще дважды откладывала переход на суточное балансирование газа: сначала с 1 августа на 1 октября, а затем – на 1 декабря 2018 года. 

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Тег газ, Нафтогаз, балансирование, Укртрансгаз, Нафтогаз Украины, рынок газа

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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