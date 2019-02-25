Украинцам разрешили проверять поставщиков газа онлайн: создана единая база
У каждого потребителя должен быть уникальный код, предпупредили в "Укртрансгазе"
"Укртрансгаз" запустил онлайн-сервис, который дает потребителям возможность мгновенно получить данные о поставщиках, а также проверить наличие своего EIC-кода в реестрах потребителей газа, в том числе в Реестре на отключение от газоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба госкопмании.
"Этот инструмент поможет потребителям газа предупредить и избежать ситуаций с ложным или безосновательным отключением", - заявили в "Укртрансгазе", однако уточнили, что все без исключения бытовые потребители сейчас попадают в защищенную категории в до 1 мая 2020 года не могут вноситься в реестр на отключение.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно ввести EIC-код потребителя газа. Этот код указан в платежке за газ и в заключенном с оператором договоре о распределении природного газа.
"В случае отсутствия EIC-кода или если в результате онлайн-проверки потребитель обнаружил себя в Реестре на отключение, но при этом планирует продолжать потребления газа с 1 марта 2019 года, необходимо как можно быстрее обратиться к газораспределительной компании в своем регионе с запросом о создании EIC-кода и внесение соответствующей информации в Информационную платформу оператора ГТС", - советуют в "Укртрансгазе".
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Напомним, с 1 марта 2019 года украинский рынок газа полностью переходит с месячной на суточную балансировку. Это предполагает, что взаимодействие между поставщиками, газораспределительными компаниями и потребителями будет осуществляться исключительно через Информационную платформу оператора ГТС. Именно поэтому, как считают в "Укртрансгазе", важно, чтобы каждый потребитель газа в Украине имел возможность оперативно отслеживать статус взаимоотношений с поставщиками газа.
|Балансирование газовой системы – это установление и устранение разницы между объемами газа, которые поступили в систему через точки входа и были отобраны через точки выхода. Балансирование проводится адресно – с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.
Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев отмечал, что отсутствие полного и корректного перечня потребителей затягивает сроки запуска рынка суточного балансирования газа, уже перенесенного с 1 декабря 2018 года на 1 марта 2019 года. ранее НКРЭКУ уже дважды откладывала переход на суточное балансирование газа: сначала с 1 августа на 1 октября, а затем – на 1 декабря 2018 года.
Напомним, ранее стало известно, что счет за электроэнергию и газ можно будет посмотреть онлайн. НКРЭКУ создала мобильное приложение, с помощью которого можно проверить правильность суммы в платежке:
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