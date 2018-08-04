Рынок труда в Украине: избыток юристов и низкие зарплаты

Более 50% тех, кто обращается в центр занятости – это люди с высшим образованием.

Рынок труда в Украине пребывает в постоянном движении, переживая как взлеты, так и падения. Долгое время считалось, что он находится в серьезном кризисе, но сейчас, по мнению экспертов, ситуация начинает стабилизироваться. Сайт "Сегодня" рассказывает о главных тенденциях, которые сложились на рынке труда в этом году.

Рынок труда стабилизируется, но многие до сих пор работают в тени

Данные говорят о постепенной стабилизации рынка труда в стране. Так, в первом квартале этого года снизился уровень безработицы, составив 9,7%, вместо 9,9% кварталом ранее. Безработными сейчас в Украине остается около 1,7 млн граждан, но этот показатель не слишком отличается от европейских цифр. Например, согласно расчетам Международной организации труда, безработица в странах ЕС составляет 7,4%.

В Государственной службе занятости говорят о том, что занятость населения в этом году начала расти впервые после 2013 г.

"Мы наблюдаем, что рынок труда на I полугодие 2018 года демонстрирует определенную стабилизацию. Рост занятости населения у нас, по статистике, произошел впервые с 2013 года. Причиной этому является определенный экономический рост. В I квартале 2018 по сравнению с I кварталом прошлого года произошел рост ВВП на 3,1%. Занятое население в Украине впервые с 2013 года увеличилось на 149 тысяч", – отметил на пресс-конференции и.о. председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Валерий Ярошенко.

Одна из проблем современного рынка труда в Украине и экономики в целом это работа в тени. Так, сейчас большая часть участников рынка работают вне действующего законодательства.

"Беда украинской экономики в том, что довольно большая часть работает в "тени". Государственная статистика свидетельствует, что 21,8%, по сравнению с 22,3% в прошлом году, работают вне действующего законодательства", – говорит Ярошенко.

Зарплаты растут, но все равно остаются низкими

Несмотря на то, что различные госструктуры периодически радуют украинцев статистикой о растущей заработной плате, она все равно остается достаточно низкой. Так, по данным Госстата средняя номинальная зарплата в июне составила 9 141 грн, поэтому найти достойную работу с хорошей зарплатой у нас в стране не так уж легко, хотя выбор вакансий очень богатый и разнообразный.

"Сегодня уровень заработной платы в тех вакансиях, которые дает нам работодатель, не высок. Совсем мизерная зарплата у медицинских сестер, продавцов, водителей, швей. В здравоохранении зарплата сегодня составляет в среднем 5747 грн, в образовании – 6958 грн. Это не тот уровень заработной платы, который может удержать квалифицированных работников", – говорит Ярошенко.

Но стоит отметить, что за первое полугодие 2018 г. большая часть работодателей поднимала зарплату своим сотрудникам. Об этом свидетельствуют данные Международного кадрового портала HeadHunter Украина.

"Треть опрошенных отметила, что в их компаниях повысили зарплату всем сотрудникам без исключения; у 30% – повысили только тем, кто выполнил или перевыполнил план. Еще треть респондентов отметили, что в компаниях, где они работают, не пересматривали заработную плату. И хотя большинство работодателей заявляют об увеличении заработных плат, повышения не были значительными: в основном речь идет о росте на 5-10%", – отметили в HeadHunter.

С зарплатой по регионам ситуация остается стабильной, так, наивысшая средняя зарплата была зафиксирована в Киеве – 13553 грн, следом идет Донецкая область – 9774 грн, Киевская – 9480 грн и Днепропетровская – 9 тыс. Но внезапные результаты показали Закарпатская и Ивано-Франковская области, которые в прошлом году были ближе к концу списка по заработной плате: в этом полугодии они вошли в десятку лидеров.

"Закарпатская область, которая всегда была в конце списка, теперь на пятом месте. Удивительно и то, что Ивано-Франковская еще в прошлом году была где-то на 23 месте, а теперь вошла в десятку. Это говорит о том, что работодатели, которые имеют бизнес на западе Украины, поняли, что надо поднимать уровень заработной платы, иначе они вообще останутся без наемных работников", – поясняет сложившуюся тенденцию Валерий Ярошенко.

Он также добавляет, что в себестоимости любой продукции заработная платы должна составлять около 15%, тогда как у нас этот показатель не превышает 6%. В развитых странах эта цифра и вовсе может достигать 30%.

Кто нужен, а кого в избытке

По данным службы занятости, в течение первого полугодия 2018 г. количество вакансий в базе увеличилось на 8% – до 616 тыс., а количество трудоустроенных людей за это время составило 428 тыс. человек. Правда, на учете сегодня осталось еще 304 тыс. украинцев.

Одна из главных проблем сегодняшнего рынка труда – это профессиональный дисбаланс. Да, у нас очень много людей с высшим образованием, но им не так легко найти работу. Например, половина из тех, кто стоит на учете в службе занятости – это люди с высшим образованием, а в больших городах, таких, как Киев, Одесса, Харьков, Днепр эта цифра и вовсе может достигать 90%. Ведь сейчас востребованными являются далеко не те профессии, для которых нужен диплом ВУЗа.

"Рынку мешает профессионально-квалификационный дисбаланс. В Украине так сложилось, что до 80% выпускников школ поступают в высшие учебные заведения. Зеркально противоположная статистика для стран Европы, там до 30% поступают в ВУЗы, а 70% получают профессиональное образование. Дисбаланс заключается в том, что рынок нуждается в швеях, электромонтерах, электросварщиках, слесарях, сантехниках. А вот экономистов и юристов в службе занятости – избыток", – говорит Ярошенко.

Также интересно отметить, что наиболее высокая конкуренция по результатам исследования HeadHunter была в сфере "Высшего менеджмента", где на одно место претендовало от 12 до 15 человек. А вот лидерами вакансий с низкой конкуренцией оказались такие сфера, как "Автомобильный бизнес", "Консультирование", "Страхование", "Рабочий персонал", "Инсталляция и сервис". Например, в двух последних сферах на место претендует всего 0,9 человек. В целом же конкуренция в это время находилась на уровне 3-4 человек на одно место.

"Конкуренция на рынке труда в первом полугодии находилась на уровне 3-4 человека на 1 вакантное место. В ТОП-5 сфер с высокой конкуренцией в I полугодии 2018 вошли "Высший менеджмент", "Добыча сырья", "Начало карьеры, студенты", "Юристы" и "Искусство, медиа, развлечения". Эти сферы были конкурентными и в 2017 году", – отмечают в HeadHunter.

Что касается региональной структуры, здесь никаких неожиданностей нет. Больше всего вакансий традиционно остается в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Львовской областях. А по городам больше всего вакансий предлагают именно в Киеве. Здесь ищут специалистов в сфере ИТ, маркетинга и продаж.