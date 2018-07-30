В Украине заметно выросли зарплаты – Госстат

Сегодня, 09:31

Номинально выплаты подскочили на 24%, реально – на 13%

В Украине заметно выросли зарплаты &ndash; Госстат
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Реальная заработная плата в Украине в июне 2018 года увеличилась на 13%, по сравнению с июнем 2017 года. По сравнению с маем-2018, реальная зарплата выросла на 4,8%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

При этом средняя номинальная заработная плата штатных работников в июне, по сравнению с маем, выросла также на 4,8%, а в годовом измерении – на 24,2%. Средняя номинальная заработная плата в июне составила 9 141 грн. 

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Самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве –13 553 грн, самый низкий – в Черниговской области, 7341 грн. В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения ООС) рост заработной платы составил 20% и 33,4% соответственно.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует, что к концу 2018 года средняя зарплата в Украине может составить 10 тыс. грн"Наша задача состоит в том, чтобы рост доходов граждан опережал инфляционные процессы", – отмечал премьер.

При этом глава правительства объяснял, что стремительно повышать соцстандарты невозможно из-за значительного долгового давления – так, в ближайшие пять лет Украине придется выплатить 33 млрд долларов на обслуживание внешнего долга.
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Источник:

"Сегодня"

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