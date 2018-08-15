С контрабандой леса в Украине борются с помощью снимков из космоса

Сегодня, 06:50

Кабмин инициировал масштабные проверки лесных хозяйств, а Госгеокадастр работает с данными со спутников


Лесные хозяйства проверят – масштабный аудит поручил провести премьер-министр Владимир Гройсман, чтобы выявить схемы незаконного экспорта украинского леса.

"Госгеокадастр сейчас занимается тем, что с помощью космических снимков сверяет фактические вырубки леса с теми, которые должны быть по документам Гослесагентства. Есть также сведения о том, что экспорт древесины сократился благодаря этим мерам", – рассказал первый замглавы Минагропрода Максим Мартынюк.

По данным Государственной фискальной службы, благодаря борьбе с контрабандой экспорт древесины в июле по сравнению с июнем-2018 уменьшился втрое.

"Уже с 8 августа фактические состоялись выходы на объекты, на лесные хозяйства, на предприятия непосредственно по выполнению этого поручения, по проверке непосредственно каждой отдельной хозяйственной операции", – отметила председатель Госаудитсулжбы Украины Лидия Гаврилова.

Отметим, 23 июля президент Украины Петр Порошенко вернул в Раду закон об ужесточении ответственности за контрабанду леса – законопроект о защите украинских лесов возвращен в парламент с предложениями президента.

Президент Петр Порошенко в свое время заявил, что единая государственная система учета древесины должна быть распространена на все без исключения лесные угодья. Каждое бревно, или партия древесины должна иметь специальную бирку.  Президент подчеркнул необходимость внедрения электронной системы контроля за оборотом древесины.
Кабмин, мартынюк, контрабанда, Гройсман, Гаврилова, Госгеокадастр

Вы сейчас просматриваете новость "С контрабандой леса в Украине борются с помощью снимков из космоса". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Фото: 7kanal.com.ua

Украинцы пытались пронести в Россию более 3 млн рублей - Госпогранслужба

13 Августа, 11:49

Двое мужчин и женщина направлялись в Россию пешком 

Другие регионы

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники со стрельбой задержали грузовик с контрабандными шубами и дубленками из РФ

12 Августа, 12:29

Водитель пустился в бега после того, как военнослужащие прострелили колесо авто
Загрузка...

Запорожье

Фото из открытых источников

Авто, на котором приехали убивать "Сармата" находилось на балансе Госгеокадастра

11 Августа, 21:03

Лицо, у которого был взят автомобиль во временное пользование не установлено

Запад

На Волыни служебная собака в вагонах с рудой откопала 12 ящиков контрабандных сигарет

9 Августа, 11:42

Пограничники за день задержали около 40 тысяч пачек незаконно перемещаемых через границу табачных изделий
Загрузка...