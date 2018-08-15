С контрабандой леса в Украине борются с помощью снимков из космоса

Кабмин инициировал масштабные проверки лесных хозяйств, а Госгеокадастр работает с данными со спутников

Лесные хозяйства проверят – масштабный аудит поручил провести премьер-министр Владимир Гройсман, чтобы выявить схемы незаконного экспорта украинского леса.

"Госгеокадастр сейчас занимается тем, что с помощью космических снимков сверяет фактические вырубки леса с теми, которые должны быть по документам Гослесагентства. Есть также сведения о том, что экспорт древесины сократился благодаря этим мерам", – рассказал первый замглавы Минагропрода Максим Мартынюк.

По данным Государственной фискальной службы, благодаря борьбе с контрабандой экспорт древесины в июле по сравнению с июнем-2018 уменьшился втрое.

"Уже с 8 августа фактические состоялись выходы на объекты, на лесные хозяйства, на предприятия непосредственно по выполнению этого поручения, по проверке непосредственно каждой отдельной хозяйственной операции", – отметила председатель Госаудитсулжбы Украины Лидия Гаврилова.

Отметим, 23 июля президент Украины Петр Порошенко вернул в Раду закон об ужесточении ответственности за контрабанду леса – законопроект о защите украинских лесов возвращен в парламент с предложениями президента.

Президент Петр Порошенко в свое время заявил, что единая государственная система учета древесины должна быть распространена на все без исключения лесные угодья. Каждое бревно, или партия древесины должна иметь специальную бирку. Президент подчеркнул необходимость внедрения электронной системы контроля за оборотом древесины.