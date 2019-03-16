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Самые бедные пенсионеры в Украине получат компенсацию: Порошенко озвучил сумму

Сегодня, 14:11

Дополнительная выплата ежегодной компенсации в этом году составит 2410 гривен

Фото: AFP
Самые бедные пенсионеры в Украине получат компенсацию: Порошенко озвучил сумму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a11/030/5c8a1103045e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a11/030/5c8a1103045e2.jpg Экономика Дополнительная выплата ежегодной компенсации в этом году составит 2410 гривен

В этом году самые бедные пенсионеры получат компенсацию в размере 2410 грн. Об этом президент Петр Порошенко сообщил в Twitter.

"Мы сделаем дополнительную выплату ежегодной компенсации самым бедным пенсионерам, в этом году она составит 2410 грн: 1205 грн в марте и 1205 грн в апреле, каждому, кто получает минимальную пенсию. На Полтавщине это 77,5 тысяч человек. 41 тысяча человек доплату сегодня получили", – написал он.

Также Петр Порошенко сообщил, что почти 348 тыс. пенсионеров в Полтавской области начали получать и в течение марта получат повышенные индексированные пенсии.

"У 87 тысяч пенсионеров повышение будет опережающий. В среднем прибавка составит 552 грн. Знаю, этого мало. Но это первый удар по бедности сейчас", - добавил он.

Напомним, с 1 января 2019 года в Украине повысилась минимальная пенсия на 172 грн – до 1669 грн - для лиц старше 65 лет и стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 – для мужчин. В этом году также запланировано повышение минимальной пенсии по возрасту для других пенсионеров: с 1 июля – до 1564 грн и с 1 декабря – до 1638 грн.

При этом с 1 марта Кабмин ввел автоматическую индексацию пенсий, по результатам которой она выросла для 8,97 млн украинских пенсионеров. Украинцам, которые имеют полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет – женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, – 25 лет мужчины и 20 лет женщины) и у которых размер пенсии не превышает 1669,20 грн (40% от минимальной зарплаты 4173 грн), выплачивается единовременная доплата в сумме 2410,17 грн – по 1205,09 грн в марте и апреле. Эта доплата установлена для более 2 млн человек.

Ранее Пенсионном фонде заявили, что средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 марта 2019 года увеличился до 3033 грн.

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Тег Порошенко, пенсии, пенсионеры

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