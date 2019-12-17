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Санкции против Украины: Россия расширила список запрещенных товаров

17 декабря, 15:55

Постановление о расширении санкций уже подписал российский премьер-министр

/ Фото: Pixabay

Россия вновь расширила запреты на ввоз некоторых украинских товаров. В предыдущий раз список запрещенных товаров из Украины РФ дополнила 18 апреля. Как сообщается на сайте российского портала правовой информации, обновленный перечень уже подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Отмечается, что список пополнили:

  • крахмал;
  • фруктоза и глюкоза;
  • радиаторы;
  • котлы центрального отопления;
  • медицинские трубки и спринцовки из ПВХ;
  • части жидкостных насосов.

Кроме того, расширен список граждан Украины, против которых действуют российские санкции. В документ внесены еще 10 человек, таким образом в перечень теперь входят порядка 570 человек.

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Напомним, Россия регулярно расширяет запрет на ввоз украинских товаров. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, такие меры – ответ на торговые ограничения со стороны Украины. Впрочем, и Украина вводила свои ограничения в ответ на торговую агрессию со стороны РФ.

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Так, запрет на российские товары в Украине был введен с 10 января 2016 года в ответ на аналогичные действия РФ. В конце 2019 года Кабмин продлило его до 31 декабря 2019 года. Соответствующее решение потеряет силу 1 января 2020 года.

10 апреля Кабинет министров Украины расширил перечень товаров из Российской Федерации, которые запрещено ввозить в Украину. При этом летом 2019-го Украина вновь дополнила список и запретила к ввозу российский цемент, корма для животных, спички, обои, провода, трубы, стальная посуда, а также тракторы, футболки и другие товары.

Запреты вводились в ответ на решение правительства РФ ввести с 1 января продэмбарго в отношении Украины, принятое из-за введения Украиной санкций против России. В рамках эмбарго в Россию запрещены поставки некоторых продуктов из Украины: речь идет о мясе, молочной продукции и рыбе, а также овощах и фруктах.

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Россия Украина санкции эмбарго санкции против Украины

Источник: Сегодня

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