САП признает собственные манипуляции в деле "Роттердам+" – адвокат

Когда следователем стало понятно, что объективные экспертизы не дают результата, они прибегли к махинации, говорит Наталья Дрыгваль

Фото: «Слово і Діло»

Специализированная антикоррупционная прокуратура признает манипуляции с экспертизами по делу "Роттердам+" с целью получения нужных следствию выводов о якобы необоснованности формулы, заявила адвокат подозреваемых по делу "Роттердам+" со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль в интервью "Главкому".

"Во взаимоотношениях в САП с экспертными учреждениями орган обвинения пытался всеми средствами, меняя по нескольку раз вопрос, получить от экспертов желаемые ответы, которые бы подтвердили версию следствия о необоснованности формулы "Роттердам+" и наличие мифических убытков. На сегодня подтвержденным является факт, что САП получила минимум три, я подчеркиваю, три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы. Но их не интересовали такие выводы, поскольку они не позволяли рассчитать "убытки" и сформулировать подозрение", – сообщила адвокат.

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Она также отметила, что прокурор САП не возражает наличие других исследований в уголовном производстве. И непосредственно на одном из судебных заседаний отметил, что орган досудебного расследования сам может выбирать, что предоставлять судье, а что нет.

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"То есть следствие получило минимум три экспертных заключения, подтверждающие ошибочность подозрений, и проигнорировало их", - подчеркнула Дрыгваль.

Она пояснила, что когда следователем стало понятно, что объективные экспертизы не дают желаемого результата, они прибегли к махинации. Причем этот факт также признается стороной обвинения.

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